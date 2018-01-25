Астма и уклонение от допинг-тестов: хакеры Fancy Bears выявили нарушения антидопинговых правил в санном спорте

Хакеры Fancy Bears вскрыли переписку Международной федерации санного спорта (FIL) и обнаружили несколько случаев нарушения антидопинговых правил. Так, итальянец Людвиг Растнер и австрийка Бригит Платцер уклонялись от сдачи допинг-тестов, однако это не помешало им получить путёвку на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Кроме того, согласно опубликованной переписке, в Скандинавии спортсменам часто ставят диагноз «астма» и назначают препараты, дающие анаболический эффект.

В преддверии Олимпийских игр в Пхёнчхане хакерская группировка Fancy Bears опубликовала новые сведения о допинге в мировом спорте. Как оказалось, во многих странах существуют нечестные схемы, которые позволяют спортсменам безнаказанно употреблять запрещённые вещества и нарушать антидопинговые правила.

Самый известный «сравнительно честный способ» освоили в Норвегии. Можно сказать, что в сборной страны по лыжным гонкам эпидемия астмы: до 70% спортсменов страдают этим заболеванием, и поэтому имеют право пользоваться сальбутамолом. Этот препарат способен давать анаболический эффект и делать спортсмена сильнее. Впрочем, это новостью не является: такое число астматиков в лыжной команде Норвегии официально называл физиотерапевт сборной Петер Ольберг.

Fancy Bears также выяснили, что опытом норвежских лыжников с успехом пользуются их соседи из Швеции. Менеджер сборной по санному спорту Анн Кохала отправила в Международную федерацию санного спорта (FIL) запрос на терапевтическое использование средств от астмы для юниора Расмуса Моберга. Она не стала прибегать к разным формальностям, а напрямую спросила чиновников, можно ли помочь спортсмену в обход антидопинговых правил.

«Наш новый спортсмен Расмус Моберг начнёт соревноваться в этом году. Он пользуется средствами от астмы. Это вам мы должны написать, когда доктор оформит все документы?» — письмо с таким содержанием отправила Кохала в офис FIL в октябре прошлого года.

Как выяснили хакеры, в санном спорте происходит много других странных событий, связанных с допингом, которые тщательно скрываются от глаз общественности. Так, итальянский саночник Людвиг Растнер, который в Пхёнчхане будет претендовать на медаль в двухместных санях и командной эстафете, может позволить себе пропустить допинг-тест. Произошло это 3 ноября 2016 года во внесоревновательный период.

Если спортсмен трижды сбежит от допинг-офицеров в течение года, то его ждёт дисквалификация. Однако один раз, как в случае с Растнером, может сойти с рук, и это не вызовет опасений у Международного олимпийского комитета.

То же самое происходит и в австрийской сборной. 26 мая 2017 года спортсменка Бригит Платцер должна была пройти внесоревновательный контроль, однако допинг-офицеры не обнаружили её в том месте, которое она указала на этот день в системе АДАМС. Девушке было достаточно извиниться за этот проступок, чтобы он не привёл к тяжёлым последствиям.

«Я прошу прощения за то, что не изменила своё местоположение в системе. Я была в тяжёлом состоянии из-за того, что готовилась к приходу полиции, и совсем забыла внести правки. Мне очень стыдно за эту ошибку. В будущем я буду более внимательна, чтобы такое больше не повторилось», — написала Платцер в FIL.

В ответ ей сообщили, что её дело будет рассмотрено и о результатах расследования сообщат позже. Однако, судя по тому что саночница не прекращала выступлений и даже отобралась на Олимпийские игры в Пхёнчхане, её извинения были приняты. Пропуск допинг-теста совершенно не повлиял на карьеру Платцер.

Также хакеры Fancy Bears рассказали о развитии истории, связанной с некачественными пробирками для забора допинг-проб. Тот факт, что оборудование ломалось во время летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, ничему не научил производителей. Ещё один случай с повреждённой пробиркой произошёл в сентябре 2017 года. Как следует из обнаруженной хакерами переписки, некий латвийский саночник сдавал допинг-пробу и повредил водонепроницаемую пластиковую оболочку. Допинг-офицер Эдгарс Горячко потребовал от него ещё раз сдать анализ.

Сотрудники Антидопингового агентства Латвии связались с антидопинговой лабораторией в Дрездене, которая должна была осуществить проверку. Там спросили, была ли оболочка повреждена до запечатывания бутылочки или после. Сотрудница лаборатории София Май тут же сама добавила, что если после, то беспокоиться не о чем и вторую пробу сдавать было не обязательно. В Латвии тут же заявили, что всё было именно так, и им спокойно поверили на слово. Обо всём этом было сообщено в FIL, но и тут обошлось без громких скандалов и разбирательств.

Fancy Bears раскрыли лишь небольшую часть корреспонденции, которая затрагивает применение допинга в мировом спорте. FIL отвечает за розыгрыш только четырёх комплектов наград на Олимпийских играх и не так влиятельна, как другие международные спортивные федерации.