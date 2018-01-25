В ОКР прокомментировали возможный отказ отдельных спортсменов от поездки на ОИ-2018

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о возможном отказе отдельных российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Мы не исключаем такой возможности. На Олимпийском собрании российские спортсмены высказались за участие в Играх. Однако каждый из 169 атлетов, которые отправятся на турнир, получит индивидуальное предложение. Пока ни один из них не говорил, что хочет отказаться от поездки на Олимпиаду. Однако мы уважаем и будем приветствовать любое их решение», — сказал Поздняков.

Ранее Поздняков пояснил, почему биатлонист Матвей Елисеев и хоккеистка Людмила Белякова изначально не попали в список приглашённых на зимние Игры 2018 года в Южной Корее.