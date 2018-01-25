В ОКР пояснили причины отсутствия приглашений биатлониста Елисеева и хоккеистки Беляковой
«Ситуация с Беляковой заключалась в том, что был прислан ошибочный список, она изначально была допущена на Игры. Подобная ситуация с Елисеевым. Техническая ошибка, не более», — заявил Поздняков.
23 января стало известно, что МОК выдал приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане троим биатлонистам сборной России, в числе которых не было Елисеева.
24 января появилась информация, что Белякова и ещё три российские хоккеистки не получили приглашения на Олимпиаду-2018.
25 января стало известно, что Елисеев и Белякова получили приглашения на Игры-2018.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2018 поедут 169 российских спортсменов.