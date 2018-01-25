В ОКР пояснили причины отсутствия приглашений биатлониста Елисеева и хоккеистки Беляковой

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Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, почему биатлонист Матвей Елисеев и хоккеистка Людмила Белякова изначально не попали в список приглашённых на зимние Игры 2018 года в Южной Корее.

«Ситуация с Беляковой заключалась в том, что был прислан ошибочный список, она изначально была допущена на Игры. Подобная ситуация с Елисеевым. Техническая ошибка, не более», — заявил Поздняков.

23 января стало известно, что МОК выдал приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане троим биатлонистам сборной России, в числе которых не было Елисеева.

24 января появилась информация, что Белякова и ещё три российские хоккеистки не получили приглашения на Олимпиаду-2018.

25 января стало известно, что Елисеев и Белякова получили приглашения на Игры-2018.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2018 поедут 169 российских спортсменов.

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