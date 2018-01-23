Источник: МОК выдал приглашения на ОИ-2018 только трём российским биатлонистам

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) внёс в список приглашённых на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане трёх российских биатлонистов.
Источник: МОК выдал приглашения на ОИ-2018 только трём российским биатлонистам
  • Ульяна Кайшева
  • globallookpress.com

«В список приглашённых на Игры биатлонистов вошли только Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова», — рассказал источник, знакомый с процессом согласования списка МОК.

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что в список потенциальных участников ОИ-2018 не попал биатлонист Антон Шипулин.

Ранее МОК не выдал приглашений на Игры в Пхёнчхане саночнице Виктории Демченко, бобслеистам Роману Кошелеву и Юлии Шокшуевой.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru