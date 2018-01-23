Источник: МОК выдал приглашения на ОИ-2018 только трём российским биатлонистам
- Ульяна Кайшева
- globallookpress.com
«В список приглашённых на Игры биатлонистов вошли только Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова», — рассказал источник, знакомый с процессом согласования списка МОК.
Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что в список потенциальных участников ОИ-2018 не попал биатлонист Антон Шипулин.
Ранее МОК не выдал приглашений на Игры в Пхёнчхане саночнице Виктории Демченко, бобслеистам Роману Кошелеву и Юлии Шокшуевой.