Четыре российские хоккеистки не получили приглашения на Олимпиаду-2018

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Четыре кандидата в женскую сборную России по хоккею — Анна Шибанова, Галина Скиба, Инна Дюбанюк и Людмила Белякова, — не были приглашены Международным олимпийским комитетом (МОК) на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Четыре российские хоккеистки не получили приглашения на Олимпиаду-2018
  • globallookpress.com
  • © Lukas Schulze

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Отмечается, что Шибанова, Скиба и Дюбанюк ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, в то время как не приглашённая на Игры-2018 Белякова не является виновной в нарушениях антидопинговых правил.

Ранее в ФХР подтвердили информацию о недопуске пяти кандидатов в мужскую сборную страны до Олимпиады-2018.

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