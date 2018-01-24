Четыре российские хоккеистки не получили приглашения на Олимпиаду-2018

Четыре кандидата в женскую сборную России по хоккею — Анна Шибанова, Галина Скиба, Инна Дюбанюк и Людмила Белякова, — не были приглашены Международным олимпийским комитетом (МОК) на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Отмечается, что Шибанова, Скиба и Дюбанюк ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, в то время как не приглашённая на Игры-2018 Белякова не является виновной в нарушениях антидопинговых правил.

Ранее в ФХР подтвердили информацию о недопуске пяти кандидатов в мужскую сборную страны до Олимпиады-2018.