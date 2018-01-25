Биатлонист Елисеев получил приглашение на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) прислал российскому биатлонисту Матвею Елисееву приглашение принять участие в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя тренерского совета Союза биатлонистов России Владимира Барнашова.

По его словам, теперь у российской сборной есть достаточное количество спортсменов для участия в смешанной эстафете.

«Будем надеяться, что ещё кого-нибудь пригласят», — добавил Барнашов.

Ранее Антон Шипулин эмоционально прокомментировал решение МОК не допустить его к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.