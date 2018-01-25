Шипулин: русские спортсмены никогда не сдаются

Российский биатлонист Антон Шипулин эмоционально прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить его к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль всё бросить и уехать домой. Олимпийские игры были моей мечтой, и я шёл к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови!» — написал Шипулин в Instagram.

Спортсмен отметил, что на протяжении всей карьеры ни разу не давал повода усомниться в своей честности и даже остерегался принимать обычные витамины.

«Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается, и нужно идти дальше! Нужно бороться за своё имя до конца», — подчеркнул Шипулин.

По словам биатлониста, он отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт своего отсутствия в списке приглашённых на Олимпиаду и призвал дождаться официальных документов и решений.

«Я вижу, какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве неприглашённых. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаёмся!» — добавил Шипулин.

Ранее в МОК прокомментировали критерии допуска российских спортсменов к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане.