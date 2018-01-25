В МОК прокомментировали критерии допуска российских спортсменов до зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане

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Глава комиссии по приглашению российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане Валери Фурнейрон прокомментировала критерии, по которым определяется список допущенных атлетов.

«Список критериев, по которому работала комиссия, затрагивает много информации. Он обширный, но не исчерпывающий. Хочу отметить, что мы также использовали множество сведений, добытых в ходе расследований, и иные источники. Все решения принимались с общего согласия, каждый случай рассматривался отдельно и на условиях анонимности», — заявила Фурнейрон.

Ранее МОК опубликовал 17 критериев допуска российских спортсменов к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

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