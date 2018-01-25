В МОК прокомментировали критерии допуска российских спортсменов до зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане
«Список критериев, по которому работала комиссия, затрагивает много информации. Он обширный, но не исчерпывающий. Хочу отметить, что мы также использовали множество сведений, добытых в ходе расследований, и иные источники. Все решения принимались с общего согласия, каждый случай рассматривался отдельно и на условиях анонимности», — заявила Фурнейрон.
Ранее МОК опубликовал 17 критериев допуска российских спортсменов к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.