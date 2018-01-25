МОК опубликовал критерии приглашения российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане

Комиссия по приглашению российских спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) разъяснила принципы допуска атлетов на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Список критериев состоит из 17 пунктов. В пул допущенных к соревнованиям спортсменов не могут войти россияне, которые подпали под санкции комиссии Освальда, нарушали в прошлом антидопинговые правила, находятся в списке «Дюшес» и электронной базе данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 года по август 2015-го.

Также комиссия отказывала в приглашении в том случае, если у спортсмена имеется подозрительный стероидный профиль, были серьёзные нарушения при раскрытии своего местонахождения для внесоревновательного допинг-контроля или нет определённого количества сданных допинг-проб.

Ранее в МОК сообщили, что будут расследовать любые провокации в адрес России на ОИ-2018.