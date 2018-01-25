МОК будет расследовать любые провокации в адрес России на ОИ-2018

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заверил, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет тщательно расследовать любые провокации в адрес России во время Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что все возможные случаи будут рассматриваться индивидуально. Это касается как ситуаций с флагом страны, так и других вопросов.

Ранее МОК заявил, что болельщикам не будет запрещено использовать флаг России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.