МОК будет расследовать любые провокации в адрес России на ОИ-2018

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Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заверил, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет тщательно расследовать любые провокации в адрес России во время Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что все возможные случаи будут рассматриваться индивидуально. Это касается как ситуаций с флагом страны, так и других вопросов.

Ранее МОК заявил, что болельщикам не будет запрещено использовать флаг России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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