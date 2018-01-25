МОК сделал заявление относительно использования болельщиками флага России на ОИ-2018
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- © Monika Skolimowska
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МОК.
«Использование флага страны с признанным национальным олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено», — говорится в заявлении.
Отмечается, что МОК может принять меры, если использование флагов будет происходить в формате организованной политической демонстрации.
Ранее источник в МОК заявил, что флаг России на трибунах во время ОИ-2018 не запрещён.