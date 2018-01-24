Источник в МОК заявил, что флаг России на трибунах во время ОИ-2018 не запрещён

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Источник в Международном олимпийском комитете (МОК) заявил, что запрета на пронос российского флага на трибуны объектов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане не существует.

«МОК отстранил Олимпийский комитет России, но не отстранил страну. Поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав. Запрещены флаги не участвующих в ОИ», — приводит слова представителя МОК «Спорт-Экспресс».

По его словам, Россия не попала в число стран, флаги которых будут запрещены на Олимпиаде, так как в ней будут принимать участие спортсмены из России.

Ранее в сети выразили уверенность, что МОК не остановится на лишении российских болельщиков флага на ОИ-2018.

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