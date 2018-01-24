В сети уверены, что МОК не остановится на лишении российских болельщиков флага на ОИ-2018
Один из пользователей считает, что на запрете флага санкции со стороны МОК не закончатся.
Это все, что происходит сейчас, давно предсказали тут, в твиттере. Говорили же не лезьте, там придумают тысячи способов нас унизить, и еще придумают. На этом они не остановятся. Будут и дальше глумиться. Не стоит туда ездить. Спортсмены, не позорьтесь и не унижайтесь!— Николай Анисимов ♉️🇷🇺 (@NikolyaWert65) 24 января 2018 г.
Другой удивляется тому, что МОК испугало использование российского триколора.
Не думал ,что флаг страны испугает всех.— Юрий (@ganebal37) 24 января 2018 г.
Ещё один пользователь полагает, что в будущем МОК может запретить говорить по-русски на ОИ-2018.
Скоро запретят и говорить по РУССКИ во время ОИ-2018.— Evgeny Matisov (@newregion42) 24 января 2018 г.
Также болельщики призвали отечественных спортсменов выступить под флагом СССР.
Флаг СССР не запретили, его и брать!— Иванова Лилия (@Lilia_card) 24 января 2018 г.
Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в эксклюзивном интервью RT раскритиковал запрет МОК проносить российский флаг на трибуны во время ОИ-2018.