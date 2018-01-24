В сети уверены, что МОК не остановится на лишении российских болельщиков флага на ОИ-2018

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Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить проносить российский флаг на трибуны во время зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Один из пользователей считает, что на запрете флага санкции со стороны МОК не закончатся.

Другой удивляется тому, что МОК испугало использование российского триколора.

Ещё один пользователь полагает, что в будущем МОК может запретить говорить по-русски на ОИ-2018.

Также болельщики призвали отечественных спортсменов выступить под флагом СССР.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в эксклюзивном интервью RT раскритиковал запрет МОК проносить российский флаг на трибуны во время ОИ-2018.

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