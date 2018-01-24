Свищёв раскритиковал запрет МОК проносить на трибуны российский флаг во время ОИ-2018

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете проносить на трибуны российские флаги во время Олимпиады в Пхёнчхане.

«Я не понимаю, как это (запрет проносить российский флаг на трибуны. — RT) возможно контролировать. Необходимо дождаться пояснения со стороны МОК. В случае подтверждения можно считать это вопиющим нарушением прав граждан. Уверен, если это правда, Россия жёстко отреагирует на данные действия МОК. Запрещение национальной символики является недопустимым. Оргкомитет рискует лишиться всех российских туристов, которые могут бойкотировать Игры. Думаю, у них есть голова на плечах. Очень надеюсь, что данное решение будет пересмотрено», — заявил Свищёв RT.

Ранее в Госдуме отреагировали на запрет МОК проносить на трибуны российский флаг во время ОИ-2018.