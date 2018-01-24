Свищёв раскритиковал запрет МОК проносить на трибуны российский флаг во время ОИ-2018

Короткая ссылка
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете проносить на трибуны российские флаги во время Олимпиады в Пхёнчхане.

«Я не понимаю, как это (запрет проносить российский флаг на трибуны. — RT) возможно контролировать. Необходимо дождаться пояснения со стороны МОК. В случае подтверждения можно считать это вопиющим нарушением прав граждан. Уверен, если это правда, Россия жёстко отреагирует на данные действия МОК. Запрещение национальной символики является недопустимым. Оргкомитет рискует лишиться всех российских туристов, которые могут бойкотировать Игры. Думаю, у них есть голова на плечах. Очень надеюсь, что данное решение будет пересмотрено», — заявил Свищёв RT.

Ранее в Госдуме отреагировали на запрет МОК проносить на трибуны российский флаг во время ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru