В Госдуме отреагировали на запрет МОК проносить на трибуны российский флаг во время ОИ-2018

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал RT требование Международного олимпийского комитета (МОК), который запретил болельщикам проносить на трибуны стадионов, принимающих соревнования во время Олимпиады-2018, флаги стран, которые не участвуют в Играх. Таким образом, флаг России находится под запретом.

«Если кто-то раньше думал, что спорт далёк от политики, то сейчас все сомнения развеялись. Я считаю, что действия МОК направлены на дискриминацию олимпийского движения. Международному олимпийскому комитету требуется реструктуризация, мягко говоря. Это трудно поддаётся анализу, здравому смыслу. Столько негативной информации за последние два дня, в частности, по Антону Шипулину, по нашим лыжникам… Я считаю, что уже действия МОК показали, что эта организация требует основательного реформирования», — заявил Чепиков.

Ранее сообщалось, что МОК запрещает болельщикам проносить на трибуны флаги стран, не принимающих участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Как отмечалось, Международный олимпийский комитет отказал в допуске к Олимпийским играм в Пхёнчхане сразу 34 российским спортсменам.