В Госдуме отреагировали на запрет МОК проносить на трибуны российский флаг во время ОИ-2018
«Если кто-то раньше думал, что спорт далёк от политики, то сейчас все сомнения развеялись. Я считаю, что действия МОК направлены на дискриминацию олимпийского движения. Международному олимпийскому комитету требуется реструктуризация, мягко говоря. Это трудно поддаётся анализу, здравому смыслу. Столько негативной информации за последние два дня, в частности, по Антону Шипулину, по нашим лыжникам… Я считаю, что уже действия МОК показали, что эта организация требует основательного реформирования», — заявил Чепиков.
Ранее сообщалось, что МОК запрещает болельщикам проносить на трибуны флаги стран, не принимающих участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.
Как отмечалось, Международный олимпийский комитет отказал в допуске к Олимпийским играм в Пхёнчхане сразу 34 российским спортсменам.