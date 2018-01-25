На ОИ-2018 поедут 169 российских спортсменов

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане поедут 169 российских спортсменов.

«В настоящий момент совместно с национальными и международными федерациями была утверждена заявка для участия в Олимпиаде. 169 спортсменов. К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку», — заявил Поздняков.

Отмечается, что общая делегация на Играх составит 340 человек.

Ранее сообщалось, что ФХР удалось отстоять хоккеистку, не получившую приглашение на ОИ-2018.