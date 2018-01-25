ФХР удалось отстоять хоккеистку, не получившую приглашение на ОИ-2018

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что нападающая женской сборной России Людмила Белякова получила приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на предстоящие Игры 2018 года.