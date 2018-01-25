ФХР удалось отстоять хоккеистку, не получившую приглашение на ОИ-2018
Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что нападающая женской сборной России Людмила Белякова получила приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на предстоящие Игры 2018 года.
«Федерации хоккея России удалось отстоять нападающую сборной России Людмилу Белякову», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.
⚡️Федерации хоккея России удалось отстоять нападающую сборной России Людмилу Белякову. Состав женской сборной России будет опубликован через 40 минут.— Хоккей России (@russiahockey) 25 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что Белякова и ещё три российские хоккеистки не получили приглашения на Олимпиаду-2018.
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