ФХР удалось отстоять хоккеистку, не получившую приглашение на ОИ-2018

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Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что нападающая женской сборной России Людмила Белякова получила приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на предстоящие Игры 2018 года.

«Федерации хоккея России удалось отстоять нападающую сборной России Людмилу Белякову», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

Ранее сообщалось, что Белякова и ещё три российские хоккеистки не получили приглашения на Олимпиаду-2018.

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