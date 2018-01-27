Россиянка Иванова стала чемпионкой Европы по санному спорту

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Российская спортсменка Татьяна Иванова одержала победу на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде.

По сумме двух попыток россиянка показала результат в 1 минуту 23,989 секунды.

Втрое место заняла немка Натали Гайзенбергер. Тройку призёров замкнула итальянка Сандра Робатчер.

Соревнования чемпионата Европы совмещены с заключительным этапом Кубка мира.

Ранее сообщалось, что ФССР подаст заявку на проведение в Сочи этапа Кубка мира по санному спорту 2019 года.

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