Россиянка Иванова стала чемпионкой Европы по санному спорту
Российская спортсменка Татьяна Иванова одержала победу на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде.
По сумме двух попыток россиянка показала результат в 1 минуту 23,989 секунды.
Втрое место заняла немка Натали Гайзенбергер. Тройку призёров замкнула итальянка Сандра Робатчер.
Соревнования чемпионата Европы совмещены с заключительным этапом Кубка мира.
Ранее сообщалось, что ФССР подаст заявку на проведение в Сочи этапа Кубка мира по санному спорту 2019 года.
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