ФССР подаст заявку на проведение в Сочи этапа Кубка мира по санному спорту 2019 года

Короткая ссылка
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила о намерении подать заявку в Международную федерацию санного спорта (FIL) на проведение на олимпийской трассе в Сочи этапа Кубка мира в сезоне-2018/19.

«Мы отправим заявку в международную федерацию, хотим провести за год до мирового первенства этап Кубка мира. В скором времени будем обсуждать с FIL вопрос проведения в Сочи этапа Кубка мира в следующем сезоне», — приводит слова Гарт ТАСС.

Ранее сообщалось, что в CAS завершились слушания по делам российских саночников и хоккеисток.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru