ФССР подаст заявку на проведение в Сочи этапа Кубка мира по санному спорту 2019 года
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила о намерении подать заявку в Международную федерацию санного спорта (FIL) на проведение на олимпийской трассе в Сочи этапа Кубка мира в сезоне-2018/19.
«Мы отправим заявку в международную федерацию, хотим провести за год до мирового первенства этап Кубка мира. В скором времени будем обсуждать с FIL вопрос проведения в Сочи этапа Кубка мира в следующем сезоне», — приводит слова Гарт ТАСС.
Ранее сообщалось, что в CAS завершились слушания по делам российских саночников и хоккеисток.
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