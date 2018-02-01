МОК огорчён решением CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением относительно решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делам 39 российских спортсменов.

«С одной стороны, подтверждение нарушений антидопинговых правил для 11 спортсменов из-за манипуляций с их образцами ещё раз свидетельствует о существовании системных манипуляций на Олимпийских играх 2014 года в Сочи», — сообщает пресс-служба МОК.

Комитет также выразил огорчение, что доказательства нарушений антидопинговых правил со стороны 28 российских спортсменов CAS не счёл достаточными.

«С другой стороны, МОК очень огорчён, что доказательства, по мнению CAS, оказались недостаточными, чтобы подтвердить существование системных манипуляций с антидопинговой лабораторией в отношении других 28 случаев. CAS потребовал ещё более высокий порог в отношении необходимого уровня доказательств, чем комиссия Дениса Освальда», — заявили в комитете.

В МОК планируют изучить мотивировочную часть решений CAS.

Ранее депутат Михаил Дегтярёв сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) ведёт конструктивный диалог с МОК.