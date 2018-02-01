Депутат Дегтярёв: ОКР ведёт конструктивный диалог с МОК

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) ведёт диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу выступления российских спортсменов на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

«В настоящее время ОКР продолжает исполнять все требования и предписания решения исполкома МОК, вести конструктивный диалог. Наши спортсмены скрепя сердце отправились на ОИ в нейтральном статусе. Не их вина, что они поставлены перед таким сложным выбором. Часть из них установят новые рекорды и привезут медали. Хочется верить, что на закрытии Олимпиады будет поднят флаг России, скандальная страница истории этих Игр будет перевернута, а следующие соревнования начнутся с чистого листа», — сказал Дегтярёв в интервью RT.

Депутат также отметил, что не поедет в Южную Корею.

«Что же касается меня, то я буду болеть за наших спортсменов в Москве, у телевизора. Большую роль играет и поддержка болельщиков, которые поднимут российский триколор на трибунах. Поблагодарим их за это и пожелаем удачи!» — добавил Дегтярёв.

Ранее он заявил, что российская сторона рассчитывала на положительное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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