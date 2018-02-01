Депутат Дегтярёв: мы рассчитывали на положительное решение в CAS

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по искам российских атлетов.

«Восстановление в правах части наших атлетов даёт им шанс принять участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, а нам — надеяться на новые победы и медали. Мы рассчитывали на положительные решения в суде. В суды нужно подавать всегда, ведь молчание означает согласие с принятыми решениями или обвинениями», — сказал Дегтярёв в интервью RT.

Депутат сообщил, что следующим этапом должны стать иски в гражданские суды с целью опровержения лживых тезисов доклада Ричарда Макларена и защиты чести и достоинства спортсменов и тренеров.

«Ещё один вывод, который нам нужно сделать после истории с допингом, — это необходимость увеличения числа специалистов в области спортивного права, владеющих иностранными языками и знаниями в области континентального и англо-саксонского права.

Также большую роль играет наличие российских представителей в международных организациях. Их число должно быть пропорционально вкладу нашей страны в мировой спорт, а он очень большой», — добавил Дегтярёв.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал решение CAS по российским спортсменам на ОИ-2014 в Сочи