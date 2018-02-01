В Госдуме прокомментировали решение CAS по российским спортсменам на ОИ-2014 в Сочи

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков в разговоре с RT прокомментировал вынесенное Спортивным арбитражным судом (CAS) решение об отмене аннулирования результатов 28 российских спортсменов на ОИ-2014.

«В этом направлении нужно добиваться максимальных результатов. Я вместе со всеми болельщиками искренне рад, что медали спортсменам были возвращены. Наше чистые ребята не должны быть наказаны таким образом. Нужно настаивать на реорганизации Международного олимпийского комитета (МОК), потому что суд ещё раз показал, что действия МОК, мягко говоря, политизированы и репрессивны. Я хочу подчеркнуть, что олимпийское движение должно быть миротворческим. Здесь не место коллективным мерам наказания. Нам нельзя останавливаться на достигнутом, предстоит ещё много работы», — заявил Чепиков.

Ранее CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.



