Недовольный Бах и защита национальных интересов: Fancy Bears узнали детали дела об оправданном канадском легкоатлете

Хакеры Fancy Bears опубликовали информацию, касающуюся канадского легкоатлета Шона Барбера, который избежал наказания за употребление кокаина перед Олимпийскими играми 2016 года. Полученные данные говорят о том, что Международный олимпийский комитет был недоволен оправданием спортсмена. Глава организации Томас Бах счёл, что Канада не наказала спортсмена, чтобы защитить свои интересы.

Хакерской группировке Fancy Bears удалось узнать новые подробности допингового скандала вокруг Шона Барбера — канадского прыгуна с шестом, который избежал наказания за употребление кокаина накануне летних Олимпийских игр 2016 года. Fancy Bears получила доступ к переписке сотрудников Канадского олимпийского комитета, которая указывает, что это дело вызвало негативную реакцию со стороны президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

История началась в июле 2016 года, когда Барбер — на то время действующий чемпион мира в прыжках с шестом — должен был готовиться к национальным отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. По данным Канадского центра разрешения спортивных споров, Барбер испытывал сильный стресс и захотел снять его встречей с женщиной лёгкого поведения. Он оставил объявление в одном из онлайн-сервисов, в котором написал, что хочет непродолжительных отношений с женщиной, не употребляющей наркотиков и лекарств.

Барберу ответил мужчина, который предложил свести его с матерью двоих детей. Встреча 22-летнего легкоатлета с женщиной состоялась в гостинице в Эдмонтоне. Позже она дала показания, что за три часа до встречи приняла через нос полграмма кокаина, но не сказала об этом Барберу. Уже в номере женщина приняла ещё одну дозу кокаина и выпила водки. Прыгуну с шестом поведение девушки не показалось странным. Они провели вместе полчаса, и оба признались, что в процессе общения целовались.

На следующий день Барбер выиграл турнир и получил право поехать на Олимпийские игры. Однако через несколько дней к нему пришло уведомление о нарушении антидопинговых правил. Его допинг-проба дала положительный тест на кокаин. Для спортсмена эта новость стала шоком. Ему грозила двухлетняя дисквалификация, так как препарат является запрещённым.

В ходе слушаний, организованных Канадским центром разрешения спортивных споров незадолго до Игр, Барбер изложил свою версию событий и заявил, что кокаин попал к нему через поцелуй. Суд счёл объяснение правдоподобным и постановил, что вины спортсмена в нарушении не было. 11 августа он был полностью оправдан, а уже через два дня принял участие в соревнованиях. Чемпион мира занял в итоге десятое место.

Информация об этом скандале была опубликована только спустя два месяца. Общественность со скепсисом отнеслась к необычным оправданиям Барбера.

Пикантности ситуации добавлял тот факт, что российским легкоатлетам, в частности, двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой, выступать было запрещено, хотя против членов олимпийской команды никогда выдвигались обвинения в нарушении антидопинговых правил. Спустя несколько месяцев дело Барбера превратилось в полный абсурд, когда он заявил, что является геем.

Как выяснили хакеры, оправдательным приговором Барберу были недовольны не только простые любители спорта, но даже сам Международный олимпийский комитет (МОК). В Канадском олимпийском комитете (COC) и Канадском центре этики в спорте (CCES) всерьёз опасались обвинений в защите национальных интересов — мол, канадцы специально оправдали своего спортсмена, чтобы не терять шанса выиграть медаль на Олимпийских играх. Ускоренный характер процесса только подтверждал этот тезис.

Своими мыслями об этом поделился президент и генеральный директор CCES Пол Мелия. Он написал письмо главе COC Трише Смит (которая спустя год будет требовать от МОК полного отстранения России от соревнований) и рассказал о реакции президента МОК Томаса Баха на этот скандал.

«МОК хочет создать независимую организацию тестирования на предмет присутствия допинга из-за «недавних решений национальных антидопинговых агентств в отношении своих спортсменов». Коллеги из Германии сообщили мне, что под этой формулировкой Бах имел в виду именно дело Барбера в качестве примера. По его словам, Канада так же скрывает допинг, как и Россия», — написал Мелия в обнаруженном хакерами сообщении. Он также заявил, что ни МОК, ни другие организации не попытались оспорить вердикт канадцев.

Стоит отметить, что эта переписка датирована мартом 2017 года, когда ещё не были известны результаты работ комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида о допинге в России. Сравнением Канады с Россией Бах сам же нарушил свою просьбу избегать спекуляций на эту тему, к чему он неоднократно призывал спортивное сообщество.

В своём другом письме глава канадской антидопинговой организации спросил у Смит, какие настроения царят в МОК относительно скандала с Барбером. Мелия вновь выразил опасения, что Канаду продолжат обвинять в защите принимающих допинг спортсменов. Он также попросил Смит добыть какие-либо сведения для того, чтобы его организация могла сделать официальное заявление по этому поводу.

Добытые хакерами данные показывают, насколько мир большого спорта полон закулисных интриг. В нём есть и канадские борцы за чистый спорт, которые оправдывают употреблявшего допинг спортсмена, а потом боятся обвинений в защите своих интересов. Есть место и для Международного олимпийского комитета, который не стал публично давать оценку произошедшему, что позволило бы привлечь внимание общественности не только к проблемам с допингом в России, но и в других странах. Не красит вся эта история и Всемирное антидопинговое агентство с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, которые не стали подавать апелляцию на решение канадской стороны.