«Президент всегда старается поддержать нас»: российские олимпийцы о встрече с Путиным, Олимпиаде и соблюдении правил МОК

Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным сноубордистка Алёна Заварзина, хоккеисты Павел Дацюк и Илья Ковальчук, а также тренер Алексей Жамнов дали интервью RT. Спортсмены рассказали о предстоящем общении с главой государства и прокомментировали запреты Международного олимпийского комитета. Кроме того, Жамнов выразил мнение, что в Южной Корее российских атлетов могут ждать неприятные сюрпризы.

Алёна Заварзина: «Президент всегда старается поддержать нас»

— С каким настроением подходите к Олимпийским играм в Пхёнчхане?

— Испытываю некоторое давление, потому что ситуация достаточно сложная. Мне бы очень хотелось выступить на том уровне, на котором я могу. Хочется справиться с волнением, абстрагироваться от всей информационной бури, которая бушует вокруг нас, и обратиться к российским болельщикам с призывом быть добрее и поддерживать нас, несмотря ни на что.

— Прежде всего речь идёт о социальных сетях, надо полагать?

— Да. Я «заморозила» свой аккаунт в Instagram, не захожу в социальные сети и не читаю новости. Единственный доступный способ выражать свои эмоции и чувства — рассказывать о них в блоге на одном из спортивных сайтов (Матч ТВ. — RT).

— Происходящее сейчас поможет вам выступить на соревнованиях? Ведь именно несправедливость порождает спортивную злость и желание доказать всем свою состоятельность.

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— Я не хочу выделять эти соревнования, думать о том, что это что-то особенное, потому как ответственность и без того высока. Нужно реально забыть о том, что ты хочешь выиграть, что против тебя настроены все, и просто делать свою работу.

— А кто в данной ситуации переживает больше: вы или Вик Уайлд?

— Нужно у него спросить, каждый переживает по-своему.

— Насколько для вас важна встреча с Владимиром Путиным перед такими ответственными стартами?

— Во время подобных встреч президент всегда старается поддержать нас, дать понять, что мы особенные. Он умеет подобрать слова, которые надолго остаются в памяти. Я надеюсь, что нынешнее общение настроит нас на нужный лад.

Алёна Заварзина: «Президент даёт понять, что мы особенные»

Павел Дацюк: «Мы должны знать про выдвинутые МОК правила и придерживаться их»

— С каким настроением вы прибыли в Ново-Огарёво после победы над сборной Белоруссии?

— С хорошим. Поддержка болельщиков накануне добавила уверенности.

— Ожидали, что так много народу придёт на товарищеский матч?

— Верили. Спасибо большое тем, кто приехал поболеть за нас.

— Знарок признался, что будет беседовать с командой на предмет того, что можно на Олимпиаде, а чего нельзя…

— Такого разговора ещё не было. Но, скорее всего, состоится, потому что мы должны знать про выдвинутые МОК правила и придерживаться их.

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— Хоккеистов достаточно много. Как отследить, не нарушил ли кто предписания, чтобы команда не пострадала?

— Нужно доверять. Все ребята достаточно взрослые, понимают сложившуюся ситуацию и будут стараться не делать ошибок.

— Потеряет ли в статусности хоккейный турнир в связи с последними политическими событиями и отсутствием заокеанских звёзд?

— Разумеется, без игроков, выступающих в НХЛ, он будет не столь ярким, а болельщики лишатся зрелища, которое могло бы получиться. Однако нынешний турнир такой, какой есть, надо выходить на лёд и выигрывать.

— Насколько важна для вас встреча с Владимиром Путиным?

— Очень важна. Пообщаться с президентом всегда приятно, тем более перед Олимпиадой. Это многого стоит.

— Для вас нынешняя встреча не первая. Признайтесь, президент удивляет чем-то?

— Встречи не могут быть одинаковыми, потому что между ними проходит достаточно много времени, люди меняются, ситуации... Каждая по-своему запоминается.

Павел Дацюк: «Мы должны знать про выдвинутые МОК правила и придерживаться их»

Алексей Жамнов: «У недопущенных на Олимпиаду ребят отобрали мечту»

— Для вас эта Олимпиада не первая без национального флага (сборная СНГ выступала на ОИ-1992 под флагом Международного олимпийского комитета. — RT). Какие эмоции вызывают Игры, на которых не поднимают флаг и не ставят гимн твоей страны?

— Конечно, обидно. Считаю, что многие вещи, которые сейчас происходят, несправедливы по отношению к спорту. Политика — политикой, но спорт всегда должен оставаться вне зависимости от неё. А так, в команде все прекрасно понимают, что их задача выходить и побеждать в каждом матче.

Если вспоминать 1992 год, то тогда политическая ситуация отличалась от нынешней. Тогда мы не знали, какая у нас будет страна, как она будет называться, какой будет флаг. Сейчас у нас есть и Родина, и флаг, и мы все прекрасно об этом знаем.

— Главный тренер команды Олег Знарок сообщил, что у ребят, отстранённых от Олимпиады, стояли слёзы в глазах от несправедливости.

— Конечно. Это всё-таки цикл, довольно долгий цикл. Олимпиада проводится раз в четыре года, и у каждого спортсмена есть мечта участвовать в Олимпийских играх и побеждать. Можно сказать, что взяли и отобрали мечту. Это больно и обидно. Жалко, что так сложилась судьба у ребят, которые на протяжении долгого времени были с нами.

— Знарок также сказал, что будет «жёсткий» разговор насчёт требований Международного олимпийского комитета (МОК)…

— Разговора пока не было. Думаю, что окончательно поговорим на все эти темы перед вылетом в Южную Корею. Непосредственно там будем обсуждать все нюансы. Полагаю, это неокончательное решение МОК, мы должны быть готовы ко всем сюрпризам, которые могут нас ждать по прилёту.

— То есть вы готовы к тому, что в Южной Корее возникнут другие неприятные моменты?

— Ну да. Но у нас сейчас такая задача концентрироваться на подготовительном процессе. Работаем в штатном режиме и готовимся к первому матчу, который пройдёт 14 числа.

— Насколько для вас волнительна встреча с президентом России Владимиром Путиным?

— Я думаю, она волнительна для всех. Я думаю, что это болельщик номер один в стране. Очень приятно получить напутствие от президента.

Илья Ковальчук: «Многие пишут письма, присылают плакаты с поддержкой»

— Илья, вы сказали, что не будете читать правила МОК, после чего Знарок пообещал каждому рассказать, как нужно себя вести. Был такой разговор?

— Нет, пока не было. Но если Олег Валерьевич так сказал, то он — один из тех людей, которого я послушаю обязательно.

— Эта ситуация давит психологически. В каком настроении проходит подготовка?

— Мы пытаемся отбросить все мысли, которые мы не можем контролировать. Зачем нам об этом думать? У нас сейчас непростой сбор в Новогорске, тренируемся по два-три раза в день, готовимся. Самое главное — подойти в хорошей физической форме к первой игре.

— Понравился ли вам вчерашний матч против сборной Белоруссии?

— Матч контрольный. Мы были под нагрузкой. Спасибо белорусам, что приехали. Нам нужны спарринги. Думаю, игра получилась неплохая. Приятно, что болельщиков было очень много.

— Довольно неожиданно вышло, согласны?

— Да. То, что болельщики пришли поддержать нас — это очень важно. Многие пишут письма, присылают плакаты с поддержкой. Приятно.

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— Лично вам присылают?

— И в Новогорск, и через соцсети присылают фотографии, пожелания. Вся страна за нас болеет, и это здорово.

— Матч против «Спартака» для вас имеет принципиальное значение?

— Нет, тем более когда представляешь сборную России. В первую очередь, это будет контрольная игра для подготовки к Олимпиаде. Лично для меня всегда приятно играть против своей бывшей команды. Желаю им попадания в плей-офф, может, там как раз и встретимся.

— Ваша мама полетит на Олимпиаду?

— Нет, она не поедет. Она очень сильно переживает, поэтому будет дома смотреть. Знаю, что точно поедет моя супруга. Может быть, сестра ещё.

— А дети?

— Возможно, старшую дочь возьмём, мы ещё не решили.

— Как ваша мама реагировала на ситуацию с МОК?

— Переживала, но в то же время поддерживала. Приняла то решение, которое мы приняли, о том, что мы поедем на Игры. Она на нашей стороне, собственно, как и всегда.

— Это вы стали автором фразы, которая стала крылатой для российского хоккея: «Россия в моём сердце»?

— Ну да, так получилось.

— Ожидали, что она вызовет такой резонанс?

— Когда говоришь от чистого сердца, это всегда производит впечатление на людей и остаётся в памяти.