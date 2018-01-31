«Победили на мастерстве»: сборная России по хоккею обыграла Белоруссию в контрольном матче перед ОИ-2018

Российская сборная по хоккею переиграла национальную команду Белоруссии в первом контрольном матче в рамках подготовки к Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Подопечные Олега Знарка забросили три безответные шайбы в ворота соперника, дублем отметился Кирилл Капризов. О ключевых моментах поединка, тактических преобразованиях команды и реакции игроков на запреты МОК в отношении атлетов из России — в материале RT.

Сборная России по хоккею начала подготовку к Олимпиаде в Южной Корее матчем против национальной команды Белоруссии. Всего отечественные хоккеисты проведут три встречи перед Играми: 4 февраля они в Москве встретятся с местным «Спартаком», а после отправятся в Пхёнчхан, где сыграют с хозяевами будущего турнира.

Без сопротивления

В игре с белорусами отечественные хоккеисты проблем не испытали. Уже в первом периоде стало понятно, что они настроены исключительно на победу. Подтверждением тому является строгая игра в обороне, которая позволила россиянам ни разу не оказаться в меньшинстве по ходу первой двадцатиминутки. На чужой половине площадки всё также проходило под диктовку подопечных Олега Знарка, которые не давали отдыхать голкиперу соперника Михаилу Карнаухову. Шанс поразить ворота сборной Белоруссии имели Владислав Гавриков и Никита Гусев, а спустя восемь с половиной минут после стартового свистка счёт был открыт. Никита Нестеров и Илья Ковальчук соорудили комбинацию в углу площадки и вывели на бросок Кирилла Капризова. Форвард ЦСКА не промахнулся и оставил не у дел вратаря противника.

Всего по итогам первого периода сборная России нанесла по воротам Карнаухова 17 ударов, позволив оппоненту лишь трижды потревожить своего голкипера Василия Кошечкина.

Во втором периоде ситуация на льду не претерпела особых изменений. Россияне стали наносить меньше бросков, сделав ставку на качество. Первый опасный момент у ворот белорусов возник на четвёртой минуте, когда Иван Телегин на скорости ворвался в зону соперника и адресовал передачу на противоположный край Сергею Андронову, а после сам попытался завершить атаку. Карнаухов с огромным трудом не дал шайбе во второй раз пересечь линию своих ворот.

Однако спустя всего 20 секунд Капризов с передач Вадима Шипачёва и Сергей Мозякина оформил дубль, а ещё через четыре минуты россияне реализовали большинство. Отличился капитан сборной Павел Дацюк, мастерски сыгравший на добивании после броска Вячеслава Войнова.

Третий период стал формальностью. Российская сборная уверенно довела матч до победы, позволив соперникам нанести лишь 10 бросков по воротам Кошечкина против 33 своих. Кроме этого, подопечные Знарка выиграли на 11 вбрасываний больше белорусов (27 против 16) и заработали всего шесть штрафных минут.

«У нас проходит подготовительный период. За два дня мы проделали много работы. Предполагали, что где-то не будет хватать свежести. Победили на мастерстве. Что-то понравилось, что-то нет, пробуем различные варианты. Готовимся к Олимпиаде», — сказал Знарок.

Старые связи

Игра против сборной Белоруссии показала, что главный тренер сборной не собирается изменять себе и планирует полагаться на отлаженные в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связи. Так, третье звено национальной команды собрано сугубо из игроков СКА — Сергей Широков, Николай Прохоркин, Алексей Барабанов. В остальных сочетаниях в пару к партнёрам по клубу добавлено по одному хоккеисту из другого коллектива. Так московский армеец Капризов оказался вместе с Шипачёвым и Гусевым из СКА, а игрок санкт-петербургской команды Сергей Калинин играет вместе с форвардами ЦСКА Телегиным и Андроновым.

Отдельно стоит отметить первое звено, в котором собраны трое ветеранов национальной команды. Суммарный возраст тройки, в которую входят Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Сергей Мозякин, составляет 109 лет. При этом форвард «Металлурга» вынужден исполнять непривычную для себя роль правого форварда, хотя обычно он играет на левом фланге.

Наставник российской команды отметил, что Мозякину также отводится большая роль при игре в большинстве.

«От Мозякина ждём игры в большинстве, мы наигрываем два звена. Чтобы он не был холодным, выпускали его в различных сочетаниях. Он был блуждающим форвардом, 13-м нападающим», — рассказал белорусский специалист.

В оборонительных звеньях Знарок, напротив, решил разделить партнёров по клубам, в результате чего в трёх сочетаниях из четырёх на лёд выходит по игроку из СКА и ЦСКА. Лишь в последней паре выступают сразу два игрока из одной команды — Андрей Зубарев и Артём Зуб, представляющие победителя регулярного чемпионата КХЛ.

За позицию первого номера наставнику российской команды волноваться не приходится, ведь в его распоряжении есть два высококлассных голкипера в лице Кошечкина и Сорокина. В первом контрольном матче ворота защищал голкипер «Металлурга», но при этом шансы на место первого номера сохраняет и Илья. По словам Знарка, именно он займёт место первого номера в матче против «Спартака».

«Со «Спартаком» сыграет Сорокин. Кошечкин хорошо занимается и неплохо готов. Мы наблюдали за его последними играми в КХЛ — у него хорошее движение. Мне понятно, кто первый вратарь сборной, но я не скажу», — признался тренер.

«До слёз переживали за тех, кто не поедет на Олимпиаду»

После матча Капризов отметил важность двух заброшенных шайб в матче с Белоруссией и поделился впечатлением от игры с Шипачёвым и Гусевым.

«Дубль помог мне, придал уверенности. Но главное, что команда сыграла хорошо. Конечно, могли забить ещё больше. Где-то не повезло. Мы здорово сыграли в обороне, где-то вратарь подтащил. Получил удовольствие от игры в одном звене с Шипачёвым и Гусевым. Надеюсь, они тоже. Будем улучшать взаимодействие. В команде все игроки хорошие. Без разницы, в принципе, с кем играть. Белорусы — молодчики, у них хорошая команда», — рассказал форвард.

Дацюк признал, что игра получилась напряжённой и предположил, что в Пхёнчхане будет гораздо сложнее.

«Хороший получился матч. Было много моментов. Могли больше забить. Напряжение сказалось. Всё-таки первая игра. А так — приятная атмосфера, много народа пришло. Спасибо им. В Корее будет сложнее, но мы понимаем, что будем играть за своих болельщиков, люди нас поддерживают. У Мозякина хороший бросок и хорошее чтение игры, так что он усилил нашу сборную», — заявил Дацюк.

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил игру Кошечкина и рассказал, для чего национальной команде нужны товарищеские матчи.

«Было много моментов, но не все реализовали — такие товарищеские матчи нужны, чтобы команда почувствовала силу, катание. В ворота Кошечкина было мало бросков, это самое тяжёлое для голкипера. Он показал достойную игру на Кубке Первого канала и сегодня продолжил её демонстрировать. Тренеры решат, до Олимпиады ещё много времени», — рассказал Третьяк ТАСС.

При этом он выразил мнение, что сборной России не стоит проводить матчи с сильными соперниками в преддверии олимпийского турнира.

«Возможно, нам не стоит сейчас играть против самых сильных соперников, чтобы не получить травмы. Это тоже очень важно», — добавил глава ФХР.

23 января стало известно, что пятеро игроков сборной России — Антон Белов, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин — были отстранены от Олимпиады-2018. По словам Знарка, некоторые хоккеисты плакали из-за недопуска на Игры своих партнёров по команде.

«Ребята очень расстроились, когда узнали новости о недопуске. Настроение очень боевое, у кого-то из ребят слёзы были, потому что переживали за тех, кто не поедет», — признался Знарок.

При этом он добавил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишь раззадорило его подопечных.

Дацюк заверил, что уже не думает о скандале с недопуском российских спортсменов до Олимпиады.

«Скандал, который случился перед Олимпиадой, уже забыт, стараемся настраиваться на игру», — отметил хоккеист.