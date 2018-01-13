«Называю Мозякина дядей Серёжей»: Кирилл Капризов о юном возрасте, Олимпиаде и борьбе со звёздной болезнью

Российские спортсмены могут столкнуться с сильным давлением на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом в интервью RT заявил 20-летний нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов. Кроме того, форвард ЦСКА рассказал, как справляется с популярностью, а также о своих взаимоотношениях со старшими партнёрами по команде.

«В первый раз на матч «Всех звёзд» боялся ехать»

— Вам всего 20 лет, а вы уже третий раз подряд принимаете участие в «звёздном уик-энде». Как вам это удаётся?

— Честно говоря, даже и не знаю. Могу только заверить вас, что ничего специально для этого не делаю, это выбор специалистов, раз выбирают меня, значит точно знают причину зачем. Но, безусловно, это большая честь для меня. В прошлом году в Уфе мне очень понравилась игра, да и болельщики очень тепло меня принимали, надеюсь, и в Астане моя игра найдёт отклик в сердцах.

— Уже привыкли к статусу «звезды» лиги?

— К этому не надо относится так серьёзно. Звёзды на небе, а мы обычные люди. Конечно, когда я впервые попал в такую серьёзную команду на матче в Минске (2016 год. — RT) было не по себе, а местами даже страшно. Я никого не знал, ехал в неизвестность. Сейчас в этом плане гораздо проще, освоился.

— Боялись грозных партнёров или не оправдать возложенные надежды?

— Всего понемногу. Боялся, что матч проходит по определённому сценарию, думал, вдруг сделаю что-то не то. Как на меня будут после этого смотреть другие? Сейчас уже ничего не страшно, наоборот ехал с огромным удовольствием.

Игрок Дивизиона Чернышева Кирилл Капризов и игрок Дивизиона Харламова Кирилл Кольцов в полуфинальной встрече «Матча Звезд - 2017»

РИА Новости

© Алексей Куденко

— В этом году в каждую команду вызван и один игрок молодёжной хоккейной лиги. Вместе с лучшими игроками КХЛ на льду появятся четыре 17-летних нападающих (Герман Волошин из «Амурских Тигров» сыграет за сборную дивизиона Боброва, Николай Коваленко из «Локо» сыграет за сборную дивизиона Тарасова, Игорь Гераськин из «Алмаза» за дивизион Харламова, Егор Коробкин из «Стальных Лисов» за команду дивизиона Чернышева. — RT). Представляете их чувства? Они похожи на те, что вы испытали впервые, получив приглашение в состав звёздной команды?

— Это новый формат. Ребята вначале играли в Кубке Вызова и достойно выступив там получили путёвки в Казахстан. Но как бы там ни было участие молодых хоккеистов в таких мероприятиях — это огромный плюс для лиги, ну а для самих игроков реальная возможность начать серьёзную карьеру.

— Советы по общению со старшими товарищами по команде дадите?

— Думаю универсального рецепта тут всё равно нет. Могу лишь сказать, что я всегда чувствую разницу и отдаю себе отчёт в том, что передо мной старшие товарищи.

Общаемся, конечно, без какого-то официоза, но уважение к этим классным игрокам зашкаливает. Кроме того, они все просто отличные парни. На вы точно ни к кому не обращаюсь, ну, бывает, Мозяку (Сергей Мозякин. — RT) называю дядя Серёжа, но это скорее шутка, остальных всегда по имени или по кличке.

— Кстати, наблюдали за молодёжным чемпионатом мира? Как оцените результаты российской сборной, которая завершила борьбу на стадии 1/4?

— Конечно, очень переживал за пацанов. Я в данном вопросе не эксперт, скорее просто болельщик, поэтому не искал ответов на вопросы и не определял лидеров. Просто хотел, чтобы они играли как можно лучше и дольше, не вышло. Почему? Это лучше спрашивать у тренеров, я в силу возраста уже не в этой команде и оценивать не берусь.

— Последний месяц вы работали в очень плотном графике. Регулярный сезон КХЛ, игры за сборную России. Такой отдых и развлекательный матч на льду не собьют ритм и тонус?

— Наоборот, здорово. Кто-то получил выходные, другие возможность прилететь в Астану, набраться положительных эмоций, пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Причём пообщаться не о хоккее, мозгу тоже нужно давать маленький отдых. Так что от проведения подобных мероприятий все в плюсе, особенно болельщики. После Астаны будет день перевести дух и снова за работу.

«С детства мечтал сыграть с Овечкиным на Олимпиаде»

— Журналисты и болельщики любят вас за то, что несмотря на успехи на льду и обрушившуюся славу вы совсем не изменились. Молодые игроки подвержены заражением «звёздной болезнью», не боитесь её?

— А почему что-то должно меняться? Человек же не меняется. Он начинает свой путь с определённым набором ценностей, близкими друзьями, родными. Если всё это настоящее, то настоящим останешься и ты, несмотря на всё что вокруг тебя происходит. Ну а если симптомы начнут проявляться, лекари найдутся (смеётся). Родители, брат всегда в случае необходимости одёрнут и предупредят. Да и своя голова есть на плечах, так что об этом беспокоится не стоит.

— А как справляетесь с настоящими проблемами? Ваша безголевая серия в КХЛ затянулась…

— Да, к сожалению этот момент присутствует. Не забиваю, хотя знаю, как от меня ждут голов. Каждый день думаю об этом, пытаюсь разобраться в себе. Разговаривал и с тренерами, но исправить ситуацию могу лишь я сам. Будем работать.

— Нет ли взаимосвязи между безголевой серией, юным возрастом и колоссальной ответственностью?

— Нет. Возможно и был некий мандраж в самом начале сезона, но сейчас уже другие сложности, но я намерен с ними справится в самое ближайшее время.

Игрок ХК «Металлург» Евгений Бирюков, игрок ПХК ЦСКА Кирилл Капризов и игрок ХК «Металлург» Сергей Мозякин

РИА Новости

© Алексей Куденко

— Может приближение Олимпиады так давит на вас?

— Сказать вам честно? Не знаю. Я какие только варианты ни крутил в голове в поисках ответа, но всё же начал склоняться к выводу, что это просто несчастливое стечение обстоятельств.

— Отвести злой рок не пытались?

— Да я чего только не пытался сделать. Секретов раскрывать не буду, но перепробовал, кажется, все возможные способы вернуть удачу (смеётся) А если серьёзно: вы спросили, думаю ли я об Олимпиаде. Найдите того, кто не делает этого.

— Ваша первая реакция на решение МОК относительно нейтрального статуса сборной России звучала как «пипец», именно так вы охарактеризовали происходящее в одном из интервью. Сейчас ваше мнение изменилось?

— Я был на решающем заседании ОКР, слышал выступление Ильи Ковальчука и конечно полностью согласен с ним и рад тому, что Россия пусть и с потерями, но полетит на Игры. Конечно, для того чтобы рассуждать, какая атмосфера будет вокруг команды на Олимпиаде мне нужно для начала туда попасть, но, конечно, понимаю, что каждому российскому спортсмену будет там совсем не просто. Мы ощущаем давление находясь здесь, дома. Там оно только возрастёт.

Кирилл Капризов — в интервью RT

— Думаете, это скажется на результатах выступления российской команды?

— Нет, никого из нас не сломить. Выходить и играть, представлять свою страну – это всегда огромное удовольствие. И я говорю не только о хоккеистах, то же самое касается и наших биатлонистов, лыжников. По возможности слежу за их выступлениями, уверен, ребята не дрогнут.

— Как относитесь к тому, что многие списывают нашу команду со счетов из-за того, что в её составе не будет именитых игроков, выступающих в НХЛ?

— Я стараюсь поменьше читать обо всем этом. К тому же, и другие сборные будут в таких же условиях. Вот и посмотрим, кто на что способен.

— А нет обиды, что свою первую в жизни Олимпиаду проведёте без Малкина и Овечкина?

— Конечно, я с детства мечтал сыграть с ними на Олимпийских играх, но жизнь ей жизнь. Да у нас и в КХЛ звёзд хватает, у нас есть Дацюк и Ковальчук, такими игроками не может похвастаться никто.