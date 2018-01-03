«Показали свой максимум»: что говорили после поражения сборной России от США на молодёжном ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде США в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира. Капитан команды Егор Зайцев извинился перед болельщиками за поражение, главный тренер Валерий Брагин заявил, что его подопечные показали свой максимум, а президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил самоотверженность отечественных спортсменов. Мнения участников матча и экспертов — в материале RT.

Российские хоккеисты потерпели поражение от американцев на стадии 1/4 финала молодёжного чемпионата мира и завершили своё выступление на турнире. Отечественные спортсмены впервые с 2010 года остались без наград молодёжного первенства — тогда они заняли лишь шестое место. При этом наставник российской команды Валерий Брагин заявил, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных.

«Шансы были, но это хоккей. При равном счёте забить гол удалось сопернику, а не нам. Что касается ошибок, то мы предупреждали, что американцы очень мощно начинают. И сегодня в первом периоде у них было преимущество. Во втором преимущество уже было на нашей стороне. А третий был равным до шайбы, забитой противником», — цитирует Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

Российская сборная оказалась в роли догоняющей уже на третьей минуте встречи, когда в большинстве отличился Киффер Беллоуз. В первом периоде подавляющим преимуществом владели американцы, не раз заставлявшие вступать в игру голкипера Владислава Сухачёва. Как итог — 19 бросков по воротам отечественной команды против шести в исполнении подопечных Брагина.

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Черту неудачам россиян в первом периоде подвёл Владислав Сёмин. За несколько минут до перерыва защитник жёстко атаковал Макса Джонса, за что был удалён до конца встречи.

«Был провальный первый период, на ровном месте получили пятиминутное удаление. Во втором-третьем периодах игра более-менее выровнялась. Но в большинстве практически ничего не создали», — сказал ТАСС экс-защитник «Спартака» Александр Фаткуллин.

Игра сборной России в большинстве стала одним из главных разочарований для отечественных болельщиков. На протяжении всего турнира подопечные Брагина 20 раз играли с численным преимуществом, но реализовать свой шанс смогли лишь однажды — в матче группового этапа против Швейцарии.

«Было очень много вопросов по игре в неравных составах что в большинстве, что в меньшинстве. Как команда мы играли достаточно слабо. Это ярко бросалось в глаза. Не было единого командного действия, ребята по одному больше пытались, за счёт индивидуального мастерства. Если меньшинство хоть как-то было сопоставимо, то большинство было худшим среди всех команд на турнире. Почему так? Это уже тренерам виднее, они же составляли бригады большинства, они их наигрывали. Значит, неправильно подобрали бригады, раз оно не сработало», — заявил «Чемпионату» тренер Андрей Николишин.

В матче с хозяевами турнира россияне дважды отыгрывались в счёте — голами отметились Марсель Шолохов и Андрей Алтыбармакян. Однако в заключительный отрезок встречи отечественные хоккеисты вновь пропустили. Сначала дубль оформил Беллоуз, а после пустые ворота поразил Джоуи Андерсон.

Наша фотогалерея из США. Смотрим карточки, которые покажут, как проходила игра молодежной сборной России против хозяев турнира:https://t.co/UbhaJ13tR0pic.twitter.com/h3aucoU5zz — Хоккей России (@russiahockey) 3 января 2018 г.

Брагин не стал выступать с критикой в адрес молодых игроков, подчеркнув, что те выступили на максимуме своих возможностей, и отметил игру двух юных хоккеистов сборной.

«Клим Костин и Андрей Свечников моложе на год и два соответственно, но выглядели сильнее многих ребят. Дай бог им всем хорошего развития. Ещё раз повторю — все ребята сегодня выдали максимум», — сказал наставник российской сборной.

Сборная России второй год подряд не смогла обыграть национальную команду США. На прошлогоднем турнире американцы остановили россиян в полуфинале, сейчас нанесли поражение в первом туре плей-офф. Защитник и капитан отечественной команды Егор Зайцев заверил, что игроки приложили все усилия для победы, и извинился перед болельщиками за поражение.

«Моменты не реализовали, которые были, можно было забивать, но не реализовали, поэтому так и получилось. Что сказали в раздевалке? Смотреть друг другу в глаза не стыдно, потому что мы сегодня отдали всё, просто так получилось. Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат», — сказал Зайцев.

По мнению олимпийского чемпиона Алексея Житника, причиной неудачного выступления национальной команды России на турнире является проблема подготовки хоккеистов.

«На мой взгляд, сборная России прошла дистанцию чемпионата очень ровно и, увы, очень средне. Честно говоря, не ожидал, что увижу у россиян такую команду, в которой трудно кого-то выделить. Но самое главное, что мы не добились системной, комбинационной игры. А ведь раньше именно такой стиль отличал наши молодёжные команды. Сейчас же более российский хоккей показали как раз американцы. И это, к сожалению, тенденция последних лет. Находясь в Северной Америке, мне трудно давать какие-то оценки. Но очевидно то, что у россиян есть проблемы с воспроизводством молодых хоккеистов», — цитирует экс-игрока «Баффало Сейбрз» портал Russia-Hockey.ru.

Молодежная сборная России завершает выступление на чемпионате мира. В четвертьфинальном матче молодежка уступила со счетом 2:4 команде США. В составе нашей команды забивали Марсель Шолохов и Андрей Алтыбармакян.



Написали об этой игре: https://t.co/8LFZl5D2xxpic.twitter.com/0JnWbbKess — Хоккей России (@russiahockey) 3 января 2018 г.

Посетовал на нехватку лидера в составе команды Брагина и Фаткуллин. По его словам, в сборной не нашлось аналога ныне нападающему московского ЦСКА Кириллу Капризову, блиставшему на прошлогоднем турнире.

«Те игроки, на которых Брагин рассчитывал, их фамилии не буду называть, лидерами сборной не стали. У нас получилось так, что номинальное четвертое звено с Костиным, по-моему, было единственным, которое держало шайбу в зоне соперника, пыталось создавать моменты. Такого ярко выраженного лидера, которым в прошлом году был Капризов, и кто мог бы повести за собой команду, не было», — считает Фаткуллин.

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил позитивные моменты в выступлении отечественных спортсменов на турнире. По его мнению, в команде была создана отличная атмосфера, а хоккеисты до последнего сражались за победу.

«Наша сборная самоотверженно билась, блокировала броски, достаточно уверенно играл вратарь. Игроки были хорошо готовы физически, при игре пять на пять действовали на равных, не уступали в движении. Неплохо работали игровые сочетания, в том числе и клубные связки. Хорошо действовали спецбригады меньшинства, из 20 попыток пропустили только три гола», — рассказал Третьяк «Советскому спорту».

Также он заметил, что отечественные хоккеисты в последние восемь лет демонстрируют самые стабильные результаты среди всех мировых сборных.

«У России из года в год выступает сильная команда, всегда претендующая на призовые места. За последние восемь лет у нашей страны больше всего медалей. К примеру, та же Канада за тот же отрезок времени трижды оставалась вне пьедестала», — добавил глава ФХР.