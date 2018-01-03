Брагин подвёл итоги молодёжного чемпионата мира по хоккею

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин рассказал, чего не хватило для победы в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею против сборной США в американском Баффало.

«Не хватило заброшенной шайбы. Шансы были, но это хоккей: при равном счёте забить гол удалось сопернику, а не нам. Что касается ошибок, то мы предупреждали, что американцы очень мощно начинают. И сегодня в первом периоде у них было преимущество. Во втором преимущество уже было на нашей стороне. А третий был равным до шайбы, забитой противником», — цитирует Брагина официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Наставник российской сборной также подвёл итоги МЧМ.

«Жаль, что не смогли поехать Максим Рассейкин и Григорий Дронов — оба были травмированы. В остальном всё объективно. Групповой этап всегда является подготовительным к решающим играм. Хорошо подготовились, физически команда выглядела хорошо. Какие эмоции от турнира? Очень жаль. Но это хоккей», — сказал Брагин.

Ранее Россия проиграла США в 1/4 финала молодёжного ЧМ по хоккею.