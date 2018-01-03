Россия проиграла США в 1/4 финала молодёжного ЧМ по хоккею
Сборная России уступила национальной команде США в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Баффало.
Итоговый счёт встречи — 2:4.
У сборной России отличились Марсель Шолохов (11-я минута) и Андрей Алтыбармакян (44-я минута).
В составе команды США голами отметились Киффер Беллоуз (3-я и 53-я минуты), Кайлер Ямамото (15-я минута) и Джоуи Андерсон (60-я минута).
В полуфинале американцы сыграют со шведами.
Ранее сообщалось, что молодёжная сборная Чехии стала первым полуфиналистом МЧМ.
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