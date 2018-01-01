Поскользнулись на льду: российская хоккейная «молодёжка» уступила Швеции и сыграет с США в четвертьфинале ЧМ

Молодёжная сборная России по хоккею проиграла шведам в заключительном матче группового раунда чемпионата мира, который проходит в американском Баффало, и заняла третье место в группе В. Чем этот результат грозит подопечным Валерия Брагина — в материале RT.

Организаторы молодёжного ЧМ в американском Баффало поставили сборные России и Швеции в привилегированное положение. Да, цена оказалась довольно высока — пришлось выходить на лёд вечером 31 декабря по местному времени, когда европейцы вовсю праздновали наступление нового года. Но, закрывая программу группового раунда турнира, обе команды совершенно точно знали, какой результат очного противостояния их устроит и с кем придётся сражаться в четвертьфинале, если что-то вдруг не получится.

От шведов никаких подвигов не требовалось: набрав хотя бы одно очко, подопечные Томаса Монтена финишировали бы первыми в группе В и получали простого соперника в стартовом раунде плей-офф. Россиянам, выходившим на лёд в ранге третьей команды своего пула, необходимо было обязательно выигрывать в основное время, чтобы хоть как-нибудь улучшить турнирное положение, и громить скандинавов с разницей в три шайбы, чтобы потеснить их с вершины.

Задача-максимум казалась чрезвычайно сложно, ведь на групповой стадии молодёжных чемпионатов мира сборная Швеции не проигрывала с 2006 года. И, в частности, нанесла шесть последовательных поражений отечественным хоккеистам.

Дружина Валерия Брагина хотела бы совершить невозможное, но в течение всего поединка, к сожалению, находилась на шаг позади соперника. Началось всё с того, что за неполные 18 минут россияне пропустили две обидные шайбы после собственных ошибок в обороне. К счастью, оба раза номинальным хозяевам удавалось оперативно отыграться (точные броски Тимоти Лильегрена и Клима Костина, например, разделили всего 46 секунд) и не позволить оппоненту установить контроль над происходящим на льду.

Впрочем, первое испытание оказалось лишь разминкой в сравнении с тем, что ждало российскую «молодёжку» дальше. На стыке первого и второго периодов ребята Брагина более двух минут отбивались втроём против пятерых визави. Анатолий Елизаров и Михаил Мальцев удалились с интервалом в три секунды, а ещё до их выхода со скамейки штрафников правила нарушил Герман Рубцов. Владиславу Сухачёву пришлось проявлять чудеса вратарской техники, чтобы удержать свои владения на замке. И челябинец справился, окончательно сняв вопросы о том, кто начнёт плей-офф чемпионата мира в статусе основного первого номера команды.

Эта ситуация, само собой, не могла не сказаться на действиях российских хоккеистов. До конца второй двадцатиминутки «молодёжка» приходила в себя, лишь четыре раза за весь период потревожив голкипера сборной Швеции Филипа Густавссона. Правда, приуныли и скандинавы, упустившие потрясающую возможность вновь повести в счёте. До финальной сирены Элиас Петтерссон и компания ещё дважды играли в большинстве, но так и не смогли отличиться в неравных составах.

Но спокойный характер — без ощутимого преимущества одной из команд — встреча носила недолго. За пять с половиной минут до окончания основного времени Сухачёв капитулировал в третий раз: Гленн Густафссон предельно усложнил жизнь российской сборной, оказавшись первым на добивании после броска Акселя Юнссона Фелльбю.

Вынужденная снова и снова проявлять характер, отечественная «молодёжка» не сплоховала. Алексей Полодян успел забросить трудовую шайбу и восстановить паритет на табло, а когда играть в третьем периоде оставалось чуть более минуты, Брагин пошёл ва-банк и заменил Сухачёва полевым исполнителем. Шведам пришлось прилично понервничать, но осязаемого результата финальный штурм не принёс — поединок перешёл в овертайм, который был для российских хоккеистов сродни поражению.

Закономерно, что в дополнительное время и в ходе серии послематчевых буллитов именно скандинавы продемонстрировали большую заинтересованность в исходе противостояния. И благодаря результативной попытке Оскара Стина продлили беспроигрышную серию в основном раунде ЧМ до 44 матчей, выйдя в плей-офф на скромную Словакию.

Сборная России U20 проиграла в серии буллитов Швеции — 3:4 Б. Молодежка занимает третье место в группе и в ¼ встретится со сборной США. Матч состоится 3 января в 04:00 (мск).



Подробнее о том, как мы забивали и какие сейвы совершал Владислав Сухачев: https://t.co/B22A3cZawcpic.twitter.com/ctd4NpEGDD — Хоккей России (@russiahockey) 1 января 2018 г.

Россиянам повезло гораздо меньше: в четвертьфинале они сыграют с действующими чемпионами мира американцами. Вторыми в своей группе США стали лишь по неблагоприятному стечению обстоятельств: одолев мощные сборные Канады и Финляндии, хозяева турнира ничего не смогли поделать со словацким голкипером Романом Дурны, совершившим более 40 спасений в лучшем матче своей недолгой профессиональной карьеры.

В подобном ключе придётся действовать и команде Брагина — дисциплинированно играть в своей зоне, избегать удалений на ровном месте и ловить фаворита на контратаках. Будет нелегко, но раз уж эта тактика сработала у средненькой Словакии, у России определённо есть шансы на успех.