Благосклонная статистика: история противостояний хоккейных сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира

В среду в 4 утра по московскому времени молодёжная сборная России по хоккею под руководством Валерия Брагина в 1/4 финала ЧМ сыграет с коллективом из США. С действующими чемпионами мира российская молодёжка встречалась 18 раз и ни разу не проиграла американцам в четвертьфиналах. История противостояния принципиальных соперников — в материале RT.

Третьего января в 4 утра по московскому времени сборная России по хоккею встретится с соперниками из США в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира. Казалось бы, встреча с американской сборной на столь ранней стадии решающих матчей — худший сценарий для российской ледовой дружины. Американская команда на нынешнем чемпионате мира для игроков не старше двадцати лет выглядит самой стабильной и мощной, а эксперты и болельщики оценивают их шансы на победу выше, чем шансы российской дружины. Но анализ результатов последних матчей между российскими и американскими игроками склоняет чашу весов на сторону отечественного коллектива.

Так, за последние десять лет российские юниоры потерпели лишь три поражения во встречах с американскими сверстниками. 29 декабря 2007 года Россия уступила США на групповом этапе турнира: в воротах Сергея Бобровского побывало три шайбы, на которые россияне смогли ответить лишь двумя точными бросками в исполнении Алексея Черепанова и Виктора Тихонова. Спустя десять лет, в январе 2017-го, сборная России дважды споткнулась на американском коллективе. Подопечные Брагина потеряли очки в групповом поединке с США, а после, в полуфинальном матче, потерпели поражение по буллитам.

Сборная России U20 провела тренировку перед четвертьфинальным матчем с командой США (3 января начало в 04:00).



О занятии и изменениях в звеньях на предстоящую игру рассказывает тренер молодежки Олег Браташ: https://t.co/VWap09cNGIpic.twitter.com/UxiCKWDclx — Хоккей России (@russiahockey) January 1, 2018

Всего же статистика личных встреч выглядит следующим образом: сборная России одержала 11 побед и забила 63 шайбы. На счету хоккеистов национальной сборной США 7 матчей без поражений и 45 шайб, отправленных в ворота сборной России.

Под руководством Валерия Брагина молодёжка в пяти матчах против США одержала три победы.

Впрочем, прошлогодняя победа сборной США, которая в итоге привела к чемпионству нынешних соперников молодых российских хоккеистов, до сих пор вызывает оживлённые дискуссии в хоккейном мире. Ведь команду Брагина в том матче подвела потеря концентрации и досрочное празднование выхода в финал. Всё дело в том, что, в отличие от прошлых лет, серия буллитов увеличилась и состояла из пяти бросков. После трёх реализованных бросков половина российских игроков и вратарь Илья Самсонов мысленно начали отмечать победу, американцы, почувствовав слабину соперника, все оставшиеся шайбы отправили точно в цель.

«Держать себя в руках и не поддаваться на провокации»

По мнению экспертов, перед матчем с США тренерскому штабу сборной России необходимо сконцентрировать внимание подопечных на игровой дисциплине и действиях в большинстве. В этом компоненте по ходу нынешнего чемпионата дружина Брагина показывает не лучшие результаты: всего одна из шестнадцати удачных попыток реализации.

«Почему у нас много удалений? Во-первых, ребята не успевают, во-вторых, много технического брака. С американцами нужно быть предельно сконцентрированными, это уже не шведы. Здесь все пятёрки двигают шайбу очень быстро, так что в меньшинстве нам придётся несладко. Американцы сильны в тактике, они хорошо чувствуют друг друга, отдают передачи, не глядя: сказывается, что команда давно вместе. Они не боятся идти в атаку, знают, что делать, у них есть множество наигранных комбинаций», — считает олимпийский чемпион Виталий Прохоров.

Избегать удалений отечественную молодёжку призывает и чемпион мира 1993 года, известный российский тренер Андрей Николишин. В интервью RT он также заявил, что в матче против США не стоит исключать провокаций со стороны соперника.

Также по теме «Сборную США нужно отодвинуть за периметр»: Николишин об игре российской команды на хоккейном МЧМ В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с США, хозяевами турнира. В последнем матче группового...

«Если идут действительно ненужные фолы на эмоциях, значит, люди не умеют держать себя в руках. Тогда и правда возникают вопросы к дисциплине. А в игре с США обязательно будут провокации, и к этому нужно готовиться. Это хоккей, это плей-офф! Кто будет чаще удаляться, тот и проиграет. Но надо понимать, зачем мы приехали в Баффало. Если просто отмазаться и дать сдачи, далеко мы не зайдём. Нужно уметь терпеть и держать себя в руках. Разумеется, тренерскому штабу Брагина нужно что-то предпринимать. Игру в меньшинстве необходимо свести к минимуму. Ни для кого не секрет, что в современном хоккее этот компонент давно стал, по сути, решающим», — призвал Николишин.

Впрочем, о серьёзных проблемах в игре в большинстве тренерскому штабу во главе с Валерием Брагиным напоминать не стоит — наставники молодёжной сборной успели изучить сильные стороны соперника и сопоставить их со слабыми местами в собственной тактике.

«В игре против шведов очень много отрабатывали в меньшинстве, это нужно убирать. Необязательные удаления ощутимо отнимают силы, в плей-офф допускать такого уже нельзя. У американцев хорошая команда, играющая, надо правильно тактически против нее действовать. Соперник демонстрирует отличную игру в большинстве, поэтому удаления надо исключить», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

Кроме того, хоккейные эксперты не исключают, что к хозяевам чемпионата будут благосклонны судьи. Такое мнение выразил бывший тренер молодёжной сборной Владимир Плющев, также обративший внимание на большое количество удалений.

«Нашей команде в предстоящем матче поможет жёсткая игровая дисциплина, правильно выбранная тактика. Никакой импровизации. Чётко придерживаться того плана, который отработают тренеры. Если, конечно, он будет удачным. Ребятам будет тяжело, в Америке с хозяевами всегда трудно играть. И сама по себе команда у американцев очень интересная. Я её видел, команда выработанная, есть своё лицо и свой почерк. Хватает ярких личностей. Плюс к хозяевам всегда благосклонно относятся судьи. Что-то могут пропустить невзначай, а что-то заметить. Но не сплавлять кого-то, конечно. Всё-таки это чемпионат мира», — приводит слова Плющева Чемпионат.

Несмотря на это, российской сборной по силам справиться с проблемами прошлых матчей. Тренер сборной России Олег Браташ уверен, что с каждой встречей команда приобретает необходимую уверенность.

«По содержанию хоккея матч со шведами был лучшим на турнире. Так складывается уже не первый чемпионат, что по ходу мы прибавляем, и этот турнир — не исключение. Каждая следующая встреча у нас лучше в смысле командных действий. Думаю, что изменений в звеньях не будет, разве что минимальные. Пока их нет. На сегодня планируем тот состав, который вчера начинал», — заявил Браташ.

3 января в 04:00 по московскому времени (заводим ⏰) сборная России встретится с США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира. Права на ошибку нет, так как это игра на выбывание. Нам нужна ваша поддержка!



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Однако и в штабе сборной США готовятся к лучшему матчу по ходу нынешнего чемпионата. Главный наставник американских хоккеистов Боб Моцко отметил победный настрой своих игроков.

«У нас всё идёт нормально, и я по-прежнему считаю, что лучший хоккей у нас впереди. Наши ребята это тоже знают. Нам надо быть готовыми к четвертьфиналу и выложиться в игре. Мы ещё не провели свой лучший матч. Сейчас самое подходящее время для этого», — рассказал наставник североамериканцев пресс-службе турнира.