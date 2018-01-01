Брагин: против сборной США нужно правильно действовать тактически

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Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин высказал мнение о будущем сопернике своих подопечных в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в американском Баффало.

«Команда США хорошая, очень играющая. Против неё нужно правильно действовать тактически. У них хорошее большинство, потому нужно убирать удаления», — приводит слова Брагина пресс-служба Федерации хоккея России.

Матч Россия — США состоится 3 января. Начало встречи в 4:00 мск.

Ранее Брагин заявил, что шансов выиграть у Швеции было очень много, но так сложилось.

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