Брагин: против сборной США нужно правильно действовать тактически

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин высказал мнение о будущем сопернике своих подопечных в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в американском Баффало.

«Команда США хорошая, очень играющая. Против неё нужно правильно действовать тактически. У них хорошее большинство, потому нужно убирать удаления», — приводит слова Брагина пресс-служба Федерации хоккея России.

Матч Россия — США состоится 3 января. Начало встречи в 4:00 мск.

Ранее Брагин заявил, что шансов выиграть у Швеции было очень много, но так сложилось.