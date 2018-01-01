Брагин: шансов выиграть у Швеции было очень много, но так сложилось

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение своих подопечных от Швеции в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в американском Баффало.

«Очень много отрабатывали в меньшинстве, это нужно убирать. Следующий матч уже плей-офф. С другой стороны, это была хорошая тренировка для нас. Шансов выиграть было очень много, но так сложилось. В конце меняли вратаря на шестого игрока, хотели выиграть в основное время, но немного не получилось», — приводит слова Брагина пресс-служба Федерации хоккея России.

Он отметил, что спад во втором периоде был связан именно с игрой в меньшинстве.

«Мы минут 12 так играли. Одни ребята нагрузились, им нужно было время на восстановление. Другие слабо играют в меньшинстве, они не выходили на лёд», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Швеции в заключительном матче группового раунда молодёжного ЧМ.