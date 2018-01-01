Сборная России по хоккею проиграла Швеции в заключительном матче группового раунда молодёжного ЧМ

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В заключительном матче группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в американском Баффало, сборная России проиграла команде Швеции со счётом 3:4.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а победу шведской команде принесла результативная попытка нападающего Оскара Стина в серии послематчевых буллитов.

Этот успех позволил шведской «молодёжке» набрать 11 очков и занять первое место в турнирной таблице группы В. Российские хоккеисты с восемью баллами в активе стали третьими.

Ранее сообщалось, что сборная Канады разгромила Данию в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею.

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