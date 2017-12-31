Канада разгромила Данию на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею
Сборная Канады одержала разгромную победу над национальной командой Дании в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в американском Баффало.
Встреча завершилась со счётом 8:0.
Победу канадцам принесли шайбы Роберта Томаса, Бретта Хаудена, Сэма Стила, Кейла Макара, Алекса Форментона, Майкла Маклеода и Кэллана Фута.
В параллельном матче Финляндия обыграла Словакию со счётом 5:2.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции одержала третью победу подряд на молодёжном ЧМ по хоккею, разгромив Швейцарию.
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