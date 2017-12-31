Сборная Швеции одержала третью победу подряд на молодёжном ЧМ по хоккею, разгромив Швейцарию

В матче группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США, сборная Швеции разгромила команду Швейцарии со счётом 7:2.

Голевыми дублями в составе победителей отметились форварды Элиас Петтерссон и Лиас Андерссон.

Одержав третью победу подряд, шведские хоккеисты набрали девять очков и единолично лидируют в турнирной таблице группы В. Швейцария с тремя баллами в активе идёт четвёртой.

В заключительный игровой день группового раунда молодёжного ЧМ шведская «молодёжка» сыграет с командой России, а швейцарская — с Чехией.

Ранее определились все участники плей-офф молодёжного ЧМ по хоккею от группы В, в которой выступает Россия.