Определились все участники плей-офф молодёжного ЧМ по хоккею от группы В, в которой выступает Россия

В матче группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США, сборная Чехии обыграла команду Белоруссии со счётом 6:5.

Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Радован Павлик.

Потерпев четвёртое поражение подряд на молодёжном ЧМ, белорусские хоккеисты заняли последнее, пятое место в группе В и сразятся за сохранение прописки в элитном дивизионе с худшей командой группы А, которая определится позже.

В свою очередь сборные Швеции, России, Чехии и Швейцарии сыграют в плей-офф турнира независимо от результатов оставшихся поединков группового раунда.

Ранее сообщалось, что матч между сборными США и Канады, который прошёл под открытым небом, побил рекорд посещаемости молодёжных чемпионатов мира по хоккею.