«Не мастерство соперника, а наши ошибки»: что говорили хоккеисты сборной России после поражения от Швеции на МЧМ

Молодёжная сборная России по хоккею в рамках группового этапа чемпионата мира по буллитам проиграла шведам и в четвертьфинале встретится с США. Наставник отечественной команды Валерий Брагин после встречи жаловался на большое количество удалений, а его подопечные признались, что не боятся грядущего матча с американцами. Что говорили спортсмены и тренеры после игры — в материале RT.

В последнем матче группового тура Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд сборная России уступила команде Швеции по буллитам. Теперь в четвертьфинале россиянам предстоит встретиться с американцами.

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин, несмотря на поражение, на пресс-конференции не выглядел подавленным. Специалист спокойно подвёл итоги матча и посетовал на большое количество удалений, которые, по словам Брагина, стали причиной спада во втором периоде.

«Очень много отрабатывали в меньшинстве, это нужно убирать. Следующий матч — уже плей-офф. С другой стороны, это была хорошая тренировка для нас. Шансов выиграть было очень много, но так сложилось. В конце меняли вратаря на шестого игрока, хотели выиграть в основное время, но немного не получилось. Спад во втором периоде? Ну конечно он связан с игрой в меньшинстве. Мы минут 12 так бегали. Одни ребята нагрузились, им нужно было время на восстановление. Другие слабо играют в меньшинстве, они не выходили на лёд. Необязательные удаления отняли много сил. Шайбы, пропущенные в первом периоде, скажем так, были лёгкими — не соперник предложил мастерство, а наши ошибки привели к ним. Будем исправлять это», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

Тренер добавил, что в четвертьфинальном противостоянии с США его подопечные не должны позволять себе такое количество нарушений правил.

«Сложно сказать, понравился ли результат перестановки в сочетаниях. Сначала нужно внимательно пересмотреть игру и проанализировать. У американцев команда хорошая, очень играющая. Против неё нужно правильно действовать тактически. У них хорошее большинство, потому нужно убирать удаления», — добавил Брагин.

Не выглядели подавленными и российские хоккеисты. Так, нападающий Алексей Полодян, ставший автором третьей шайбы в ворота шведов, подчеркнул, что отечественная дружина могла дожать соперника.

«Не знаю, чего не хватило, чтобы повести в счёте. Вроде и эмоции были, все горели желанием играть и забивать, но не складывалось. Когда сняли вратаря, была мысль, что сможем дожать. И тогда, и в овертайме такие мысли были, но где-то невезение, где-то реализация моментов подвела. Обстановка после поражения не подавленная, все ребята общаются друг с другом, поддерживают, очень заряженная у нас атмосфера в раздевалке. Поддержка трибун чувствовалась. И хочется поблагодарить болельщиков, что приходят. Это на самом деле очень важно и очень нам помогает», — заявил Полодян.

Хоккеист отметил, что ему всё равно, с кем команда встретится в плей-офф.

«Расстроены, потому что проиграли, но на самом деле нам без разницы, с кем играть в четвертьфинале. Мы сюда приехали за победой. У американцев хорошая команда. Но они проиграли словакам, с канадцами вничью сыграли. Значит, и нам они по силам», — подытожил Полодян.

В свою очередь, нападающий Герман Рубцов призвал не зацикливаться на игре с США.

«Не могу сказать, что удовлетворены качеством игры. Были моменты, но постоянно чего-то не хватало. Стараемся не пропускать таких голов, как в первом периоде, но, когда так получается, вытягиваем игру, играем до конца. Сейчас нужно отойти от этой игры со шведами. Говорить об американцах будем завтра», — отметил хоккеист.

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Куда более обстоятельно игру разобрал защитник Егор Зайцев. Он, как и Брагин, посетовал на большое количество удалений в составе российской команды.

«Во втором периоде много удалялись, зачастую бегали «три на пять», потеряли много сил. Второй период вообще провалили из-за удалений. Надо исправлять. В меньшинстве игру не выиграешь. Подготовка к шведам? Да, мы разобрали их игру в большинстве, в равных составах, были готовы. Хоккей — такая игра, что голы строятся на ошибках. Мы где-то ошиблись и они нас наказали, а мы наказали их за их ошибки. Буллиты — это лотерея, и мы в ней проиграли сегодня», — заявил Зайцев.

Хоккеист подчеркнул, что в матче с США российские игроки должны свести удаления к минимуму.

«США — хороший соперник. Мы будем максимально готовы, сейчас у нас два дня на отдых, и мы будем настроены только на победу, потому что нам надо идти дальше. За счёт чего команда может добавить? Опять же, меньше удалений, чтобы силы не терять. В принципе, сегодня была такая игра, что мы могли выигрывать, но ошибки и удаления нас подвели. Сейчас разберём все конкретно, тренеры покажут нам наши ошибки, мы сделаем выводы и будем идти дальше», — добавил Зайцев.