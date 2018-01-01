Зайцев: США — хороший соперник, мы будем максимально готовы

Защитник молодёжной сборной России Егор Зайцев высказал мнение о команде США — будущем сопернике по четвертьфиналу молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в американском Баффало.

«США — хороший соперник. Мы будем максимально готовы, сейчас у нас два дня на отдых, и мы будем настроены только на победу, потому что нам надо идти дальше», — приводит слова Зайцева пресс-служба Федерации хоккея России.

Он также рассказал, за счёт чего команда сможет прибавить.

«Меньше удалений, чтобы силы не терять. В принципе, сегодня была такая игра, что мы могли выигрывать, но ошибки и удаления нас подвели. Сейчас разберём всё конкретно, тренеры покажут нам наши ошибки, мы сделаем выводы и будем идти дальше», — добавил защитник.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Швеции в заключительном матче группового раунда молодёжного ЧМ.