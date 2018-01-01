Молодёжная сборная России по хоккею сыграет с США в четвертьфинале чемпионата мира

По результатам матчей заключительного игрового дня группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в американском Баффало, определились все четвертьфинальные пары плей-офф турнира.

На первой стадии плей-офф ЧМ сборная Канады встретится со Швейцарией, Чехия — с Финляндией, Швеция — со Словакией, а российская «молодёжка» сыграет с командой США.

Четвертьфинальные поединки будут сыграны 2 и 3 января.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Швеции в заключительном матче группового раунда молодёжного ЧМ.