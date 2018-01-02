«Сборную США нужно отодвинуть за периметр»: Николишин об игре российской команды на хоккейном МЧМ

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с США, хозяевами турнира. В последнем матче группового этапа подопечные Валерия Брагина в серии буллитов уступили шведам и вышли в плей-офф с третьего места в группе. Известный российский тренер Андрей Николишин в интервью RT отметил, что пока в игре сборной немало слабых мест. Кроме того, он рассказал, почему стоит ожидать провокаций в матче с американцами.

«Если приехали отмазаться и дать сдачи, далеко не зайдём»

— Россия в группе выиграла лишь два матча из четырёх. Стоит ли волноваться или это не проблема, учитывая, что российская молодёжка на МЧМ зачастую стартует не лучшим образом, но разгоняется по ходу плей-офф?

— Не думаю, что стоит волноваться. Тренерский штаб применял определённые тактические наработки, смотрел какие-то схемы. Да, два раза проиграли, но я в этом никакой проблемы не вижу. В конце концов, всем очевидно, что главные игры начнутся в плей-офф. Так что ждём матча с США!

— У сборной России в США основная проблема — большое количество удалений. Как её решить?

— Тут, конечно, нужно каждое удаление разбирать отдельно. Если речь идёт о каких-то позиционных ошибках, зацепах, подножках — это один разговор. А если идут случайные, «мусорные» удаления — совершенно другой. Разумеется, тренерскому штабу Брагина нужно что-то предпринимать. Игру в меньшинстве необходимо свести к минимуму. Ни для кого не секрет, что в современном хоккее этот компонент давно стал по сути решающим.

— Свидетельствует ли большое количество удалений о проблемах с дисциплиной?

— Если идут действительно ненужные фолы на эмоциях, значит, люди не умеют держать себя в руках. Тогда и правда возникают вопросы к дисциплине. А в игре с США обязательно будут провокации, и к этому нужно готовиться. Это хоккей, это плей-офф. Кто будет чаще удаляться, тот и проиграет. Но надо понимать, зачем мы приехали в Баффало. Если просто отмазаться и дать сдачи, далеко мы не зайдём. Нужно уметь терпеть и держать себя в руках.

Фотогалерея матча Россия — Швеция на МЧМ-2018 уже есть, смотрим на эту битву:https://t.co/ijX7TIken2pic.twitter.com/C0yeTYFzUq — Хоккей России (@russiahockey) 1 января 2018 г.

«С большинством у нас колоссальные проблемы»

— Сборная России регулярно допускает ошибки в обороне и пропустила две шайбы даже от белорусов. С чем это связываете?

— Проблема в том, насколько я понял, что наша команда играет в персональную оборону. При такой системе в защите частенько появляются бреши. При быстрых перестроениях сзади люди элементарно теряют своих игроков. Почему действуем именно так? Это уже вопрос к главному тренеру.

— Турнир в воротах сборной России начинал Алексей Мельничук, но затем его вытеснил из состава Владислав Сухачёв. Это логично?

— Мы все живые люди и периодически ошибаемся. Брагин видит парней в деле и прекрасно знает, кто сильнее в данный момент по совокупности факторов. Он же не враг себе. Что касается игры Сухачёва, то откровенных ляпов в его исполнении не было. Другое дело, что он и не спасает. Как правило, ждёшь от вратаря умопомрачительных сейвов, сумасшедших спасений. Всего этого, к сожалению, пока тоже нет.

— При этом подопечные Валерия Брагина крайне слабо реализуют большинство. На групповом этапе россияне забросили лишь одну шайбу в неполных составах. Можно ли наработать этот компонент уже по ходу турнира?

— С большинством у нас колоссальные проблемы. Пока оно вообще не работает. Российские хоккеисты очень медленно двигают шайбу, редко и слабо бросают. Причём нет предпосылок к улучшению ситуации. Большинства нет. Может, в матче с США наконец выстрелим?

— Вы с оптимизмом ожидаете четвертьфинальной встречи с США?

— У американцев очень хорошая быстрая команда, мобильная оборона. Хоккеисты при первой возможности способны мощно бросить. Скажу сразу, что будет очень сложно. Ни в коем случае нельзя давать им пространство. Сборную США нужно отодвинуть за периметр. Только тогда у России появятся шансы на успех.

— Способен ли нынешний состав молодёжки побороться за победу в турнире?

— К сожалению, проблема в том, что у нас пока нет единой команды. Под российским триколором собраны индивидуально очень сильные игроки, но нужно, чтобы они были командой, а не просто набором хоккеистов. Только тогда будет результат. Пока, увы, я не вижу необходимой слаженности.