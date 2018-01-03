Попытка реванша: сборные России и США встречаются в 1/4 финала молодёжного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная России играет против национальной команды США. Подопечные Валерия Брагина попробуют взять реванш у американцев за поражение в 1/2 финала прошлогоднего турнира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.