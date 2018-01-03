Попытка реванша: сборные России и США встречаются в 1/4 финала молодёжного ЧМ по хоккею
- © Хоккей России/Facebook
-
03 января 2018
А это состав американской команды.
Here's how #TeamUSA will line up in tonight's quarterfinal matchup with Russia. #USAWJC 🇺🇸— USA Hockey (@usahockey) 2 января 2018 г.
📺 @NHLNetwork
Preview: https://t.co/mGHXpWnatkpic.twitter.com/aCNNUZ6SmC
-
Состав сборной России на матч против США.
Встречайте состав молодежной сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды США. Начнем скоро — в 04:00 по московскому времени.— Хоккей России (@russiahockey) 2 января 2018 г.
Подключаемся к прямому эфиру и болеем:
📺 Матч ТВ
🖥 FHR.ru pic.twitter.com/fKwogsNEZQ
-
02 января 2018
Всего на молодёжных первенствах мира национальные команды России и США провели 18 матчей, в 11 из которых победу праздновали российские спортсмены. Не знают они поражений и на стадии 1/4 финала.
-
Подопечные Валерия Брагина постараются взять у американцев реванш за поражение в 1/2 финала прошлогоднего турнира. Основное и дополнительное время тогда завершилось со счётом 3:3, а в серии буллитов удачливее оказались звёздно-полосатые.
-
Доброго времени суток! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США.