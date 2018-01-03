Попытка реванша: сборные России и США встречаются в 1/4 финала молодёжного ЧМ по хоккею

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Сергей Стариков
В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная России играет против национальной команды США. Подопечные Валерия Брагина попробуют взять реванш у американцев за поражение в 1/2 финала прошлогоднего турнира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Попытка реванша: сборные России и США встречаются в 1/4 финала молодёжного ЧМ по хоккею
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  • 03 января 2018

    А это состав американской команды.

  • Состав сборной России на матч против США.

  • 02 января 2018

    Всего на молодёжных первенствах мира национальные команды России и США провели 18 матчей, в 11 из которых победу праздновали российские спортсмены. Не знают они поражений и на стадии 1/4 финала.

  • Подопечные Валерия Брагина постараются взять у американцев реванш за поражение в 1/2 финала прошлогоднего турнира. Основное и дополнительное время тогда завершилось со счётом 3:3, а в серии буллитов удачливее оказались звёздно-полосатые.

  • Доброго времени суток! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США.

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