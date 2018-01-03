Без полуфинала: Россия проиграла США на молодёжном ЧМ по хоккею и завершила борьбу за медали

Сборная России проиграла команде США со счётом 2:4 в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею в Баффало. Российская команда впервые с 2010 года осталась без наград первенства планеты. О том, почему подопечные Валерия Брагина не пробились в медальные поединки, — в материале RT.

С момента исторической победы молодёжной сборной на ЧМ-2011 прошло семь лет, и за это время имя Валерия Брагина стало своего рода знаком качества. Он покидал тренерский мостик и возвращался на него, имел дело как с уникально талантливыми группами исполнителей, так и с командными бойцами, не хватающими звёзд с неба, — но всякий раз летел домой с медалью. Золото, три серебра и бронза — великолепный показатель, учитывая то, что за последние годы некоторые страны, когда-то относившиеся ко второму эшелону (особенно США и Финляндия), существенно опередили Россию в вопросе подготовки юниоров.

Однако серия громких и не очень побед в любом случае не могла продолжаться вечно. Закономерно, что завершилась она там же, где и началась, — в американском Баффало.

Поражение отечественных хоккеистов в матче с хозяевами турнира было закономерным: без скандальных судейских решений, явных голевых ошибок и другого рода недоразумений — сборная США, являющаяся действующим чемпионом мира, просто подтвердила свой статус фаворита четвертьфинального противостояния.

Молодежная сборная России завершает выступление на чемпионате мира. В четвертьфинальном матче молодежка уступила со счетом 2:4 команде США. В составе нашей команды забивали Марсель Шолохов и Андрей Алтыбармакян.



Написали об этой игре: https://t.co/8LFZl5D2xxpic.twitter.com/0JnWbbKess — Хоккей России (@russiahockey) 3 января 2018 г.

Более того, подопечные Брагина совершили небольшое спортивное чудо, не проиграв встречу в первые 25 минут. Хотя все предпосылки к этому были: американцы в первой же смене вынудили Артёма Минулина останавливать опаснейшую атаку ценой нарушения правил, а на третьей минуте открыли счёт, реализовав численное преимущество. Хозяева чемпионата полностью контролировали ситуацию на льду (об этом свидетельствует хотя бы их трёхкратное преимущество по броскам в створ ворот в первом периоде). А незадолго до перерыва российскую сборную подвёл Владислав Сёмин: не лучшим образом распорядившись шайбой в чужой зоне, защитник атаковал Макса Джонса в голову и был удалён до конца матча.

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Однако россияне не случайно имеют лучший на ЧМ показатель эффективности по игре в меньшинстве. Пропустив в дебюте от Киффера Беллоуза, отечественная дружина «убила» все последующие штрафные минуты, пять из которых россияне получили за грубый фол Сёмина. А свою первую в поединке шайбу игроки российской сборной забросили во многом благодаря удачному выходу Клима Костина со скамейки для нарушителей. Габаритный форвард вывел Марселя Шолохова на чистый лёд, и воспитанник «Трактора» застал задремавшего в воротах американской команды Джозефа Уолла врасплох.

Это был, по сути, первый акцентированный бросок российских хоккеистов (на 11-й минуте!) после стартового вбрасывания и единственный голевой шанс в дебютном отрезке вообще.

Незадолго до матч-штрафа Сёмина Кайлер Ямамото во второй раз вывел американцев вперёд, воспользовавшись суматохой на российском пятаке, и дело вполне могло закончиться банальным разгромом. Но Владислав Сухачёв, один из главных героев встречи, замечательно играл на последнем рубеже, да и соперник то ли не выдержал собственного темпа, то ли расслабился, сполна ощутив собственное превосходство. Пять минут большинства сборная США откатала посредственно, а лучший бомбардир ЧМ Кейси Миттельштадт больше мешал партнёрам, чем помогал им забить.

Выдержав натиск хозяев, россияне наконец-то выровняли положение, и игра пошла на встречных курсах. Во втором периоде у ворот Уолла то и дело становилось жарко. Виталий Абрамов и вовсе обязан был восстанавливать паритет на табло, но свой лимит ошибок голкипер Бостонского колледжа к тому моменту уже исчерпал. Впрочем, американцы тоже не собирались удовлетворяться минимальным преимуществом: Сухачёв крутился в воротах, как белка в колесе, и совсем немного не дотянул до внушительной отметки в 40 спасений.

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В начале третьей двадцатиминутки подопечные Брагина и вовсе ликвидировали отставание. Шикарный сольный проход удался Андрею Алтыбармакяну, умчавшемуся от опекавшего его защитника и переигравшему Уолла в ближнем бою. Казалось бы, вот он, переломный момент — соперник, ещё недавно доминировавший на льду, пропустил очередную разящую контратаку и утратил почву под ногами. А тут ещё и Дилан Самберг заработал необязательное удаление и предоставил россиянам шанс перевернуть ход встречи с ног на голову.

Увы, отвратительно работавшее весь турнир большинство подвело молодёжку снова — ни одного действительно опасного броска за две минуты. Зато сборная США, комфортно чувствующая себя при игре на маленьких площадках, соорудила хрестоматийную энхаэловскую шайбу из ничего. Провинившийся Самберг от красной линии мощно выстрелил в сторону лицевого борта, Беллоуз оказался первым на отскоке и «прошил» Сухачёва. Здесь челябинец был бессилен.

Полноценный финальный штурм в оставшиеся семь с небольшим минут россиянам не удался, но один супершанс они всё-таки создали. Шолохов мог и должен был отвечать Беллоузу своим дублем — за Уолла сыграла штанга. А американцы забили ещё раз: после того как Брагин заменил Сухачёва шестым полевым игроком, Джои Андерсон поразил пустые ворота, избавив не заполненные и на треть трибуны арены в Баффало от лишней нервотрёпки.

Видеобзор матча сборной России против США на молодежном чемпионате мира: https://t.co/FhkhrpTqCe — Хоккей России (@russiahockey) 3 января 2018 г.

На этом ЧМ для отечественных хоккеистов завершился: борьбу за титул продолжат американцы, канадцы, чехи и шведы. Перечислять причины неудачи, прервавшей семилетнюю медальную серию молодёжки, можно очень долго (отсутствие ярко выраженных лидеров и беззубая игра в большинстве — это только верхушка айсберга). Но главная причина проигрыша — в том, что российская сборная не входила в число сильнейших на турнире по уровню исполнительского мастерства и организации игры, а компенсировать эти недостатки только за счёт характера и самоотдачи не сумела.