Костин о матче с США на МЧМ по хоккею: это будет война

Нападающий молодёжной сборной России Клим Костин поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча чемпионата мира c командой США.

«Это же не матч будет против США. Это будет война. Я прекрасно знаю, что в Америке не любят Россию, а у нас не любят американцев. И потому на нас дополнительная ответственность. Мы должны сыграть очень достойно», — приводит слова Костина «Спорт-Экспресс».

Спортсмен отметил, что американские хоккеисты имеют преимущество в технике и скорости, однако ради победы россияне готовы выложиться по максимуму и самоотверженно сыграть в обороне.

Матч четвертьфинала США — Россия начнётся 3 января в 4:00 мск.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная США накануне матча с Россией лишилась нападающего.