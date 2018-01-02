Молодёжная сборная США накануне матча с Россией лишилась нападающего

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Хоккеист молодёжной сборной США Логан Браун не сыграет в матче четвертьфинала чемпионата мира против России из-за травмы.

Об отсутствии 19-летнего форварда «Оттава Сенаторс» со ссылкой на главного тренера команды Боба Моцко сообщил журналист TSN Марк Мастерс.

Из-за повреждения Браун провёл на нынешнем ЧМ всего две игры и пропустил встречи группового этапа с Канадой и Финляндией.

Также отмечается, что место в воротах сборной США займёт Джозеф Уолл, успешные действия которого принесли команде две победы в трёх играх.

Матч четвертьфинала США — Россия начнётся 3 января в 4:00 мск.

Ранее Федерация хоккея России поздравила главного тренера национальной команды Олега Знарка с 55-летием.

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