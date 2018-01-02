Молодёжная сборная США накануне матча с Россией лишилась нападающего
Об отсутствии 19-летнего форварда «Оттава Сенаторс» со ссылкой на главного тренера команды Боба Моцко сообщил журналист TSN Марк Мастерс.
Logan Brown is out tonight for 🇺🇸— Mark Masters (@markhmasters) January 2, 2018
Coach Motzko hopeful the #Sens prospect could return if they advance to SF#TMLtalk prospect Woll gets the start v 🇷🇺
Из-за повреждения Браун провёл на нынешнем ЧМ всего две игры и пропустил встречи группового этапа с Канадой и Финляндией.
Также отмечается, что место в воротах сборной США займёт Джозеф Уолл, успешные действия которого принесли команде две победы в трёх играх.
Матч четвертьфинала США — Россия начнётся 3 января в 4:00 мск.
Ранее Федерация хоккея России поздравила главного тренера национальной команды Олега Знарка с 55-летием.