Молодёжная сборная США накануне матча с Россией лишилась нападающего

Хоккеист молодёжной сборной США Логан Браун не сыграет в матче четвертьфинала чемпионата мира против России из-за травмы.

Об отсутствии 19-летнего форварда «Оттава Сенаторс» со ссылкой на главного тренера команды Боба Моцко сообщил журналист TSN Марк Мастерс.

Logan Brown is out tonight for 🇺🇸



Coach Motzko hopeful the #Sens prospect could return if they advance to SF#TMLtalk prospect Woll gets the start v 🇷🇺 — Mark Masters (@markhmasters) January 2, 2018

Из-за повреждения Браун провёл на нынешнем ЧМ всего две игры и пропустил встречи группового этапа с Канадой и Финляндией.

Также отмечается, что место в воротах сборной США займёт Джозеф Уолл, успешные действия которого принесли команде две победы в трёх играх.

Матч четвертьфинала США — Россия начнётся 3 января в 4:00 мск.

Ранее Федерация хоккея России поздравила главного тренера национальной команды Олега Знарка с 55-летием.