ФХР поздравила Знарка с днём рождения

Федерация хоккея России (ФХР) поздравила главного тренера национальной команды Олега Знарка с 55-летием.

«Коллектив ФХР и штаб национальной сборной от всей души поздравляет Олега Валерьевича! Ваша работа — пример высокого профессионализма для нас. Хочется пожелать вам новых ярких побед у руля национальной команды, а также крепкого здоровья, счастья, отличного настроения и достижения всех поставленных целей», — говорится в поздравлении на сайте федерации.

Ранее в ФХР рассказали, когда будет представлена форма сборной России по хоккею на ОИ-2018.