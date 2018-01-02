ФХР поздравила Знарка с днём рождения
Федерация хоккея России (ФХР) поздравила главного тренера национальной команды Олега Знарка с 55-летием.
«Коллектив ФХР и штаб национальной сборной от всей души поздравляет Олега Валерьевича! Ваша работа — пример высокого профессионализма для нас. Хочется пожелать вам новых ярких побед у руля национальной команды, а также крепкого здоровья, счастья, отличного настроения и достижения всех поставленных целей», — говорится в поздравлении на сайте федерации.
Ранее в ФХР рассказали, когда будет представлена форма сборной России по хоккею на ОИ-2018.
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