Экс-хоккеист Гомоляко: не стоит жаловаться на плохую игру сборной России на групповом этапе МЧМ

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Известный в прошлом хоккеист, чемпион России в составе магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко выразил мнение, что от национальной команды страны не стоит ждать яркого выступления на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2018 года в американском Баффало.

«Наши хоккеисты должны планомерно готовиться к матчам плей-офф, куда они обязаны попадать при любом раскладе. Там будут главные противостояния, и тренерский штаб это понимает. Сейчас не стоит ожидать выдающегося выступления и жаловаться, что мы плохо играем», — цитирует ТАСС Гомоляко.

По его словам, главный тренер сборной России Валерий Брагин займётся поиском оптимальных сочетаний в третьем матче группового этапа турнира против команды Белоруссии. Он также отметил, что в матче со Швейцарией россияне не выглядели оптимально.

В составе сборной Гомоляко выделил форвардов Андрея Алтыбармакяна, Артёма Манукяна и Клима Костина.

Матч группы B МЧМ-2018 Россия — Белоруссия пройдёт 29 декабря. Начало в 20:00 мск.

Ранее Брагин отметил прогресс подопечных по итогам второго матча со сборной Швейцарии на чемпионате мира в американском Баффало.

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