Экс-хоккеист Гомоляко: не стоит жаловаться на плохую игру сборной России на групповом этапе МЧМ
«Наши хоккеисты должны планомерно готовиться к матчам плей-офф, куда они обязаны попадать при любом раскладе. Там будут главные противостояния, и тренерский штаб это понимает. Сейчас не стоит ожидать выдающегося выступления и жаловаться, что мы плохо играем», — цитирует ТАСС Гомоляко.
По его словам, главный тренер сборной России Валерий Брагин займётся поиском оптимальных сочетаний в третьем матче группового этапа турнира против команды Белоруссии. Он также отметил, что в матче со Швейцарией россияне не выглядели оптимально.
В составе сборной Гомоляко выделил форвардов Андрея Алтыбармакяна, Артёма Манукяна и Клима Костина.
Матч группы B МЧМ-2018 Россия — Белоруссия пройдёт 29 декабря. Начало в 20:00 мск.
Ранее Брагин отметил прогресс подопечных по итогам второго матча со сборной Швейцарии на чемпионате мира в американском Баффало.