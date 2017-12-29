Брагин считает, что с каждой игрой на МЧМ по хоккею сборная России будет прибавлять

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин отметил прогресс подопечных по итогам второго матча со сборной Швейцарии на чемпионате мира в американском Баффало.

«Все было непросто, давила ответственность, это чувствовалось. Сегодня качество игры было лучше. Хорошо молодые ребята сегодня сыграли. Будем улучшать игру», — приводит слова Брагина офицциальный сайт Федерации хоккея России.

Наставник российской сборной также отметил, что давление на россиян было выше, чем на швейцарцев.

«У швейцарских хоккеистов самая главная игра была вчера. Они её выиграли. Сегодня они вышли раскрепощённые, на них ничего не давило. А у наших игроков чувствовалась зажатость. Иногда неправильные решения принимали, особенно в концовках эпизодов. Хорошие моменты были, но торопились, хладнокровия не хватало. Я думаю, что с каждой игрой будут улучшения», — добавил Брагин.

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