Россия крупно обыграла Швейцарию на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею

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Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 5:2.

Победу россиянам принесли шайбы Владислава Сёмина, Клима Костина, Артура Каюмова, Георгия Иванова и Виталия Абрамова.

В составе сборной Швейцарии голы на счету Марко Мирнада и Кена Егера

Следующим соперником сборной России станет команда Белоруссии, а швейцарцы сыграют со шведами.

Ранее сообщалось, что Финляндия одержала победу над Данией на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею.

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