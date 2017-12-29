Россия крупно обыграла Швейцарию на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею

Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 5:2. Победу россиянам принесли шайбы Владислава Сёмина, Клима Костина, Артура Каюмова, Георгия Иванова и Виталия Абрамова. В составе сборной Швейцарии голы на счету Марко Мирнада и Кена Егера Следующим соперником сборной России станет команда Белоруссии, а швейцарцы сыграют со шведами. Ранее сообщалось, что Финляндия одержала победу над Данией на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею.